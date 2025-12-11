Бившият вътрешен министър Емануил Йорданов: Държавата има нужда от избори, нищо друго

Share Facebook

Хората вече са преминали прага на търпението си – това се вижда на площадите. Остава да го видят Борисов и Пеевски.

Държавата има нужда от избори, нищо друго -това заяви пред БНР бившият вътрешен министър Емануил Йорданов.

Той похвали полицията за действията ѝ на снощния протест срещу правителството:

„Снощи видяхме по-добра организация на полицията и по-лоша организация на провокаторите„.

По думите му водните оръдия могат да се използват при масови безредици. Няма друг случай, в който да е оправдано, подчерта Йорданов и изказа мнение, че в случая те са имали повече психологическа насоченост.

Относно вота на недоверие към кабинета Емануил Йорданов смята, че единственото съмнение дали ще подкрепи правителството е в ИТН заради недостатъчно изразените им позиции. Останалите от мнозинството ще подкрепят правителството, категоричен е той.

„Ако ИТН имат инстинкт за самосъхранение, те биха могли да гласуват „за“ вота на недоверие. Но ми се струва, че по-вероятно е отново да се опитат да съхранят правителството, което на фона на протестите изглежда абсолютно невъзможно. Ако някой има поне грам мисъл в главата си, е хубаво да помислят как да направят крачка назад„.

„Ако някой мисли, че протестите ще престанат, дълбоко се е излъгал, е мнението на бившия вътрешен министър и посочи:

„Има достатъчно дни, които не са празнични – в тях могат да бъдат организирани протести. Хората вече са преминали прага на търпението си – това се вижда на площадите. Остава да го видят Борисов и Пеевски„.

„Дълго време ние сме държава-член на ЕС, имаме пряк досег с цивилизованите държави и сме част от тях, въпреки че управлението ни едва ли може да се нарече такова, каквото трябва да имаме при тази позиция. Това, което сме пропуснали, е да си осигурим нормално управление, което да изведе България значително по-напред в класацията на европейските държави“, коментира бившият министър.

За евентуални предсрочни избори той подчерта, че няма да се намери политическа сила, която да получи над 50% от гласовете. Според него още днес трябва да започне мисленето по темата кой с кого ще управлява и при какви условия. Трудна ще е тази коалиция и тя няма да се хареса на много хора, но трябва да е с ясни и детайлни споразумения за коалиционно управление, категоричен бе той.

Йорданов коментира и въпроса за бъдеща президентска партия: „В течение на годините сме виждали какво се случва, когато бивш президент се опитва да намери място в активната политика. Днес условията са различни, но помислете за начина, по който Радев може да създаде екип. Хубаво е, когато правиш нова партия, да събереш около себе си хора, които носят доверие и които могат да осъществят комуникацията с избирателите. Такива хора около президента в този момент не виждам“.