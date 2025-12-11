Последни новини
Home / Законът / Блогърът Боян Юруков е Човек на годината 2025 г. в класацията за правозащитни награди на БХК

Блогърът Боян Юруков е Човек на годината 2025 г. в класацията за правозащитни награди на БХК

De Fakto 11.12.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 177 Прегледа

Defakto.bg

За гражданска доблест са отличени Протестиращите в подкрепа на Благомир Коцев 

 

Боян Юруков

Боян Юруков е Човек на годината” 2025. Още 10 личности и организации бяха отличени в 18-ите правозащитни награди. Церемонията съвпадна с един от най-големите продемократични протести в последното десетилетие.

С голяма радост и признателност обявяваме носителите на наградите „Човек на годината“ 2025 г.  Годината беше бурна, а допустимите номинации – над 75.  Журито присъди 11 награди на хора, граждански групи и организации, които показаха ангажираност, солидарност и устойчиви усилия за защита на човешките права и демократичните ценности. През 2025 г. кампанията „Човек на годината” беше организирана в партньорство с датското председателство на Европейския съюз.

Церемонията беше открита от съпредседателя на БХК Радослав Стоянов и посланика на кралство Дания в България, негово превъзходителство Флеминг Стендер. „По време на датското председателството на ЕС посолството ни обърна специално внимание на диалога с младите българи в университети в София и страната. Беше удоволствие да видя, че младите хора имат жив интерес към Европейския съюз и споделят демократичните ценности, това ме изпълва с оптимизъм”, сподели посланик Стендер.

Голямата награда „Човек на годината” 2025 г. беше връчена от председателката на журито адв. Адела Качаунова на блогъра Боян Юруков, отличен за работата си по публикуване в достъпен вид на данните за над 4400 държавни имота, планирани за продажба от правителството, както и за устойчивата си дейност по анализ и публикуване на данни в полза на обществото.

Журито днес не награждава просто един блогър или активист. Награждаваме идеята, че гражданската смелост е форма на служене. И че истинската промяна започва с информираност и с настойчивост. А началото може да бъде поставено дори само от един човек – с компетентност, търпение и здрав морален компас” каза адв. Качаунова в словото си.

Боян Юруков благодари с думите, че е чест да е „сред хора, които излизат от пътя си, за да помагат на другите”. „Винаги съм се страхувал, че знанието може да доведе до страх. Но като гледам тази зала и хората на площада вече си мисля, че не е така. Хората действат, питат повече, гонят отговорност и това създава гражданска енергия и води до промяна”, допълни той.

В категорията „Защитник на правата на детето”, която с подкрепата на УНИЦЕФ – България се връчва за първи път тази година, призът взе Ирина Манушева и инициативата „Училището, което искаме”.

Наградата връчи представителката на УНИЦЕФ за България г-жа Кристина де Бройн: „Ирина, благодаря Ви за всички петиции, становища и застъпничество, с което показвате, че образованието не е просто „политика”, а истинско действие, засягащо живота на всяко дете всеки ден”.

Останалите наградени

  • Подгласна награда „Човек на годината“ – АТД Четвърти свят и доброволците в Захарна фабрика — отличени за неуморната им дейност в подкрепа на семействата, чиито домове бяха разрушени в навечерието на Великден и много от тях останаха без дом.

 

  • „Гражданска доблест“Протестиращите в подкрепа на Благомир Коцев — отличени за отстояване правото на справедлив съдебен процес на варненския кмет Благомир Коцев.

 

  • Пробуждане на годината“ Д-р Калина Божилова и Василена Димитрова и национален здравен протест „Бъдеще в България“  — отличени за куража да се изправят срещу статуквото в здравеопазването и мобилизирането на обществена подкрепа за по-справедлива здравна система.

 

  • „Застъпник на годината“ — Фондация „За Надежда“ –  отличени за работата си с децата в ромската махала в сливенския квартал “Надежда” и приноса си за разкриване на драстичните нарушения на правата на деца, настанени в социално-педагогическия интернат в с. Варненци.

 

  • „Активист на годината“Даниела Тонева, Сдружение „За Разметаница“ — отличена за борбата си със замърсяването от ТЕЦ Бобовдол.

 

  • „Дигитален будител“ Боряна Йовчева — отличена за активната си правозащитна ангажираност, популяризиране на редица теми и каузи свързани с правата на човека и демокрацията.

 

  • „Журналист на годината“ Видка Атанасова — отличена за поредицата си от текстове, разобличаващи председателката на Синдиката на българските учители в зависимости и финансови злоупотреби.

 

  • „Светъл лъч“ Катерина Иванова и Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ — отличена за кампанията за популяризиране на темата за заболяването “ендометриоза” и необходимостта от по-добро познаване на проблема.

 

  • „Постоянство и храброст“ — Яна Рупева и проект „Северозапад“ — за устойчивостта да работи в един от най-бедните региони на Европейския съюз с едни от най-забравените негови граждани – възрастните хора в малките, обезлюдяващи се населени места.

Наградите „Човек на годината“ не носят финансово възнаграждение — те са символично признание за правозащитен принос, гражданска доблест и значими постижения.

В тазгодишната кампания бяха получени над 130 предложения, финалистите бяха над 70. Автор на уникалната визия на кампанията е Ангелина Микова. Водещ на церемонията по награждаването беше Мими Шишкова, създател на дигитално съдържание и миналогодишен носител на приза „Дигитален будител”. Официален фотограф на церемонията беше Илиян Ружин.

 

Всички номинирани можете да видите тук.

Видео от цялата церемония можете да гледате тук.

 

About De Fakto

Проверете също

Варненският апелативен съд потвърди паричната гаранция от 200 хил. лева на Благомир Коцев

Варненският апелативен съд потвърди определената от Варненския окръжен съд парична гаранция от 200 000 лв., …

Преди вота на недоверие, правителството подава оставка, обяви Росен Желязков

Правителството на Росен Желязков подава оставка. Това заяви премиерът преди гласуването на вота на недоверие. …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване