Блогърът Боян Юруков е Човек на годината 2025 г. в класацията за правозащитни награди на БХК

За гражданска доблест са отличени Протестиращите в подкрепа на Благомир Коцев

Боян Юруков е „Човек на годината” 2025. Още 10 личности и организации бяха отличени в 18-ите правозащитни награди. Церемонията съвпадна с един от най-големите продемократични протести в последното десетилетие.

С голяма радост и признателност обявяваме носителите на наградите „Човек на годината“ 2025 г. Годината беше бурна, а допустимите номинации – над 75. Журито присъди 11 награди на хора, граждански групи и организации, които показаха ангажираност, солидарност и устойчиви усилия за защита на човешките права и демократичните ценности. През 2025 г. кампанията „Човек на годината” беше организирана в партньорство с датското председателство на Европейския съюз.

Церемонията беше открита от съпредседателя на БХК Радослав Стоянов и посланика на кралство Дания в България, негово превъзходителство Флеминг Стендер. „По време на датското председателството на ЕС посолството ни обърна специално внимание на диалога с младите българи в университети в София и страната. Беше удоволствие да видя, че младите хора имат жив интерес към Европейския съюз и споделят демократичните ценности, това ме изпълва с оптимизъм”, сподели посланик Стендер.

Голямата награда „Човек на годината” 2025 г. беше връчена от председателката на журито адв. Адела Качаунова на блогъра Боян Юруков, отличен за работата си по публикуване в достъпен вид на данните за над 4400 държавни имота, планирани за продажба от правителството, както и за устойчивата си дейност по анализ и публикуване на данни в полза на обществото.

„Журито днес не награждава просто един блогър или активист. Награждаваме идеята, че гражданската смелост е форма на служене. И че истинската промяна започва с информираност и с настойчивост. А началото може да бъде поставено дори само от един човек – с компетентност, търпение и здрав морален компас” каза адв. Качаунова в словото си.

Боян Юруков благодари с думите, че е чест да е „сред хора, които излизат от пътя си, за да помагат на другите”. „Винаги съм се страхувал, че знанието може да доведе до страх. Но като гледам тази зала и хората на площада вече си мисля, че не е така. Хората действат, питат повече, гонят отговорност и това създава гражданска енергия и води до промяна”, допълни той.

В категорията „Защитник на правата на детето”, която с подкрепата на УНИЦЕФ – България се връчва за първи път тази година, призът взе Ирина Манушева и инициативата „Училището, което искаме”.

Наградата връчи представителката на УНИЦЕФ за България г-жа Кристина де Бройн: „Ирина, благодаря Ви за всички петиции, становища и застъпничество, с което показвате, че образованието не е просто „политика”, а истинско действие, засягащо живота на всяко дете всеки ден”.

Останалите наградени

Подгласна награда „Човек на годината“ – АТД Четвърти свят и доброволците в Захарна фабрика — отличени за неуморната им дейност в подкрепа на семействата, чиито домове бяха разрушени в навечерието на Великден и много от тях останаха без дом.

„Гражданска доблест“ — Протестиращите в подкрепа на Благомир Коцев — отличени за отстояване правото на справедлив съдебен процес на варненския кмет Благомир Коцев.

Пробуждане на годината“ — Д-р Калина Божилова и Василена Димитрова и национален здравен протест „Бъдеще в България“ — отличени за куража да се изправят срещу статуквото в здравеопазването и мобилизирането на обществена подкрепа за по-справедлива здравна система.

„Застъпник на годината“ — Фондация „За Надежда“ – отличени за работата си с децата в ромската махала в сливенския квартал “Надежда” и приноса си за разкриване на драстичните нарушения на правата на деца, настанени в социално-педагогическия интернат в с. Варненци.

„Активист на годината“ — Даниела Тонева, Сдружение „За Разметаница“ — отличена за борбата си със замърсяването от ТЕЦ Бобовдол.

„Дигитален будител“ — Боряна Йовчева — отличена за активната си правозащитна ангажираност, популяризиране на редица теми и каузи свързани с правата на човека и демокрацията.

„Журналист на годината“ — Видка Атанасова — отличена за поредицата си от текстове, разобличаващи председателката на Синдиката на българските учители в зависимости и финансови злоупотреби.

„Светъл лъч“ — Катерина Иванова и Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ — отличена за кампанията за популяризиране на темата за заболяването “ендометриоза” и необходимостта от по-добро познаване на проблема.

„Постоянство и храброст“ — Яна Рупева и проект „Северозапад“ — за устойчивостта да работи в един от най-бедните региони на Европейския съюз с едни от най-забравените негови граждани – възрастните хора в малките, обезлюдяващи се населени места.

Наградите „Човек на годината“ не носят финансово възнаграждение — те са символично признание за правозащитен принос, гражданска доблест и значими постижения.

В тазгодишната кампания бяха получени над 130 предложения, финалистите бяха над 70. Автор на уникалната визия на кампанията е Ангелина Микова. Водещ на церемонията по награждаването беше Мими Шишкова, създател на дигитално съдържание и миналогодишен носител на приза „Дигитален будител”. Официален фотограф на церемонията беше Илиян Ружин.

Всички номинирани можете да видите тук.

Видео от цялата церемония можете да гледате тук.