Политологът Теодор Славев: Обществената легитимност на властта е във фризера. Тя е изчерпана.

„Струва ми се, че тази власт няма очи да види и уши да чуе хората и базирам това свое наблюдение върху дебатите за вота на недоверие“. Това заяви пред БНР политологът Теодор Славев:

„Управляващите са откъснати от реалността и действителността, защото правителството се опита да покаже някакви символни успехи и в същото време има едно огромно отхвърляне и дори не бих казал, че е само от улицата, а този протест се разшири. Той достигна това всеки един член на нашето общество да обсъжда, дори децата в училище говорят за това какво се случва с управлението и с политиката в България, което от една страна е много вдъхновяващо, от друга страна е много задължаващо, защото това правителство в момента е в плаващи пясъци. Без никакво значение какво действие ще предприемат, дали ще променят бюджета, дали ще намаляват данъци, дали ще увеличават заплати, всяко тяхно действие оттук нататък ще води до гражданско отхвърляне„.

„Въпрос на време е тяхната оставка“, добави още в интервю за предаването „Преди всички“ по програма „Хоризонт“ политологът:

„Обществената легитимност на властта е във фризера. Тя е изчерпана“.