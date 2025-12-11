Преди вота на недоверие, правителството подава оставка, обяви Росен Желязков

Правителството на Росен Желязков подава оставка. Това заяви премиерът преди гласуването на вота на недоверие.
„Властта произтича от суверена. Чуваме гласа на гражданите. Техните искания са оставка на правителството, това е настоящият момент. Тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и поощрена“, каза Желязков.
„Кабинетът дойде като функция на сложна коалиция, на партии, обединени около това България да е част от европейските държави, за които еволюцията е доказала, че може да изгради ЕС.
Обещахме макроикономическа стабилност и я постигнахме, обещахме и постигнахме небивал ръст в приходите в бюджета.
Предложихме бюджет на социалната защита и придобивките, които гражданите трябва да имат и да запазят през 2026 г. Всичко това сякаш не можа да бъде докрай обяснено“, каза Желязков.
„Това не е упрек към протестиращите, протестът беше срещу арогантност, самонадеяност“, добави той.
„Това е протест за ценности, за поведение, отношение. Оттук напред предстои голямо предизвикателство, за съжаление това няма да позволи правителството да преведе страната спокойно“, коментира премиерът Росен Желязков.
