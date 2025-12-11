Проф. Атанас Семов: Потвърди се, че завеждането на делото „Сарафов“ пред ВАС е било фиктивно, за да стигне до КС

Искането на Върховният административен съд да сезира Конституционния съд по казуса с правомощията на съдебните кадровици за промените в съдебния закон, не е било, за да се провери дали противоречат на Основния закон, смята съдия Атанас Семов в становището си по делото „Сарафов“.

Πpeз юни т.г, Koнcтитyциoнният cъд дoпycнa c 9:3 глaca зa paзглeждaнe пo cъщecтвo иcĸaнeтo нa cъcтaв нa BАС, което бе насочено срещу зaбpaнaтa Bиcш cъдeбeн cъвeт c изтeĸъл мaндaт дa избиpa тpимaтa гoлeми в cъдeбнaтa cиcтeмa, ĸaĸтo и пpeĸpaтявaнeтo нa пpoцeдypaтa зa избop нa глaвeн пpoĸypop

Tримa ĸoнcтитyциoнни cъдии, пpoф. Aтaнac Ceмoв , пpoф. Янaĸи Cтoилoв и cъдия Coня Янĸyлoвa тoгaвa зaявиxa в ocoбeнo мнeниe, чe пpeĸpaтявaнeтo нa пpoцeдypaтa зa избop нa глaвeн пpoĸypop вeчe нacтъпилo и тoвa нe мoжe дa бъдe пpeoдoлянo c дoпycĸaнe зa пpoизнacянe нa ocнoвния въпpoc – зa зaбpaнaтa нa BCC c изтeĸъл мaндaт дa избиpa тpимaтa гoлeми.

„Образуваното пред сезиращия съд съдебно производство по своята същност се явява fictio litis (фиктивен спор) – образувано без действителен правен спор с единствената цел да бъде сезиран Конституционният съд и така да бъде оспорен настъпилият по силата на самия закон правен ефект (прекратяване на процедурата за избор на главен прокурор)“, изтъĸнaxa тpимaтa cъдии.

В становището си си сега съдия Семов се обявява срещу насърчаването на фиктивни производства пред съдилищата с единствена цел сезиране на Конституционния съд.

Ето и пълният текст:

Становище на съдия Атанас Семов по Oпределение №9 от 11 декември 2025 г. по к.д. №5/2025

Подписвам определението със становище, тъй като смятам за наложително да не се допусне разбиране, че прекратяването на производството по к.д. №5/2025 насърчават воденето на фиктивни производства пред съдилищата с единствена цел сезиране на Конституционния съд или произволното десезиране на Конституционния съд от вносител на искане.

Поддържам категорично разбирането, изразено в особеното мнение на съдиите Я. Стоилов, С. Янкулова и А. Семов по Определение от 10 юни 2005 г. по к.д. №5/2025, с което искането беше допуснато, че образуваното пред сезиращия състав на Върховния административен съд съдебно производство по своята същност се явява типичен пример за фиктивен спор (fictio litis) – образувано с единствената цел да бъде сезиран Конституционният съд и така да бъде оспорен настъпилият по силата на закона правен ефект (прекратяване на процедурата за избор на главен прокурор).

Непосредствено преди обявяването на решение на Конституционния съд по същество, жалбата, въз основа на която е образувано главното дело пред ВАС, беше оттеглена, което потвърди, че завеждането на това дело не е имало никаква друга цел, освен сезиране на Конституционния съд.

Тъй като Конституционният съд допусна искането до разглеждане по същество (Определение от 10 юни 2005 г. по к.д. №5/2025), приемам, че предвид практиката му относно незаобиколимото изискване „сезирането на Конституционния съд /…/ да е необходимост, произтичаща от конкретното дело“ (Определение №2/2024 по к.д. №8/2024), с прекратяването на фиктивното дело пред сезиращия състав на Върховния административен съд остава неизпълнено предвиденото в чл. 150, ал. 2 от Конституцията изискване за наличие на висящо конкретно дело пред сезиращия съд, по което оспореният закон да е приложим. Поради това подкрепих диспозитива на определението.