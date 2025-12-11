Варненският апелативен съд потвърди паричната гаранция от 200 хил. лева на Благомир Коцев

Share Facebook

Варненският апелативен съд потвърди определената от Варненския окръжен съд парична гаранция от 200 000 лв., при освобождаването му от петмесечното му задържане под стража, съобщи на страницата си съдът.

В жалбата си до съда защитата заяви, че липсват мотиви относно размера на гаранцията, няма обосновано предположение за извършено престъпление, както и доказана възможност той да попречи на нормалното развитие на наказателния процес. Алтернативно защитата поиска от съда да наложи подписка или да не определя никаква мярка.

Въззивният състав обаче се солидаризира с извода на първата инстанция за съществуването на обосновано предположение за съпричастност на подсъдимия към престъпленията, за които е предаден на съд. Апелативните съдии намират доказателствена обезпеченост в показанията на свидетелите, писмените доказателства и доказателствените средства. (От софийските заседания по задържанто под стража на Благомир Коцве не личеше подобна обезпеченост, тъй като нито един от свидетелите на прокуратурата не е уличил варненския кмет в искане на подкуп б. р.)

Той е с обвинение от СГП за участие в престъпно сдружение с цел искане на подкупи и принуда с цел имотна облага.

Доказателствата опровергават твърдението на защитата на подсъдимия, че по делото не е изследвано имущественото му състояние, сочат въззивните съдии. Събрани са достатъчно данни за доходите му в продължителен период, казва съдът. Между 2022 и 2024 г. той е имал допълнителен доход извън този от заплата, тоест имущественото положение на Благомир Коцев е такова, че размерът на определената парична гаранция не би се отразил негативно на социалното му функциониране и на издръжката на семейството, се казва в съобещинето на съда.

Така отмереният размер, независимо от чистото съдебно минало и добрите характеристични данни на подсъдимия, съответства на неговия имуществен статус, на естеството и тежестта на подлежащата на доказване престъпна дейност. Затова е съответен на изискванията на закона, пишат апелативните съдии.

С тези съображения съставът на Апелативен съд – Варна намира, че видът и размерът на взетата мярка за неотклонение са правилно определени.

Предвид това, искането за по-лека мярка за неотклонение или да не се взема такава е прието за неоснователно.

Определението не подлежи на обжалване.

Решението на АС – Врана бе взето, докато Коцев е в Германия заради здравословни проблеми на съпругата му. Снощи той се присъедини към проттеста на българите в Берлин срещу Делян Пеевски, Бойко Борисов и управлението на страната.