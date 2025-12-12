Адвокати от Софийската адвокатска колегия апелират за нови правила и честен избор на делегати за ОСАС 2026

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Адвокати от Столичната адвокатска колегия в писмо до председателия на САС Жана Кисьова, Контролния съвет и Дисциплинарния съд предлагат да се изготвят правила за нова организация за избора на делегати по време на Общото събрание на САК през януари 2026 година.

Апелът е отправен на 4 декември т.г., но отговор още не е получен.

Ето и целият текст на предложението:

Уважаема колега Кисьова,

През последните години в Софийската адвокатска колегия, а и в адвокатурата в страната е натрупано напрежение, разделение и недоверие, които са неприсъщи на свободната ни професия, неприемливи са за голяма част от адвокатите, затрудняват отстояването на правата на адвокатите, особено при комуникация с различните видове власт и, най-вече, подравят авторитетa на адвокатурата и на отделния адвокат.

От голямо значение за връщане на доверието и единството е провеждането на прозрачен, достоверен и честен изборен процес, който обаче не само да бъде такъв, но и тези му качества да са видими за адвокатите, като се има предвид и дългогодишната история на съмнения и обвинения.

Поради това Ви призоваваме при предстоящите избори за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната 2026 г. (ОСАС 2026) да бъде създадена организация, която да осигури честни и достоверни избори. Обръщаме се към Вас, разчитайки и на личните Ви нееднократни уверения, че сте председател на цялата колегия, а не на отделни групи от нея.

Мерките, които намираме, че биха спомогнали за спокойна и етична атмосфера при и по повод избора на делегати за ОСАС 2026, неизчерпателно, са следните:

Избор на изцяло нов състав на Избирателната комисия (ИК), като номинираните членове да бъдат утвърдени и уважавани адвокати. Липсата на предишен „опит“ като членове на ИК и/или избирателни бюра (ИБ) да бъде предимство, като залог за тяхната безпристрастност; а така също и показател за намерението да се осигурите обективен изборен процес.

Методическите указания за провеждане на изборите да бъдат приети и оповестени преди изтичане на крайния срок за подаване на предложенията за кандидати, като в същия документ бъде включен подробен регламент по отношение на най-критичните етапи от изборния процес, а именно:

да бъде предвидено участието на до трима наблюдатели за всяко едно от ИБ, на които да бъде гарантирана възможност да наблюдават пряко дали отбелязаното върху бюлетината се отразява точно в екселската таблица, както и да провеждат паралелно идентично преброяване, за което да им се предостави същия екселски файл, върху който нанася ИБ;

техническото оборудване на всяко ИБ да бъде подробно описано в Методическите правила като наличието на принтер за всяко от ИБ бъде задължително условие;

да се предвиди механизъм за действие в случай на разминаване между резултатите на ИБ и тези от паралелното преброяване;

да са разписани указанията към ИБ за това в коя графа каква информация се нанася, респективно откъде се получава тази информация – повод за това искане е разминаването по много от общите показатели на записите между обобщаващия протокол на ИК и тези на отделните ИБ;

да се предвиди данните в протоколите да се нанасят или изцяло ръкописно [както досега се правеше само по отношение на имената на членовете на ИБ и на независимите наблюдатели, въпреки че последните са известни от преди гласуването и неотменими] или да бъдат нанесени преди да бъда разпечатан съответния протокол, което следва да става непосредствено след приключване на нанасянето на резултатите;

Да бъде увеличен броя на ИБ, за да се осигури достатъчно време за спокойно и прозрачно преброяване;

Членове на ИБ да бъдат определени чрез жребий измежду адвокатите, изразили желание да бъдат членове на такива бюра. Незабавно да бъде обявено, че се набират кандидатури.

Всяко възражение, свързано с твърдението, че липсата на досегашен опит в изборния процес би било проблем за предстоящия е обида към интелекта на членовете на Софийската адвокатска колегия. Изборът на нови членове на ИБ, както и на ИК обаче ще е стъпка за връщане на доверието, доказателство за стремежа да се загърбят противоречията, независимо дали се споделят или не съмненията в честността и прозрачността на провежданите досега избори и действията на ангажираните с тях.

Изразяваме готовност за съдействие при събиране на номинации както за членове на ИК, така и на отделните ИБ.

Настоящото предложение е изготвено и подкрепено от над сто членове на Софийската адвокатска колегия, които ни възложиха да го направим, както и да осъществяваме първоначалните контакти при необходимост. Колегите са на разположение за съдействие и извършването на всички действия в интерес на колегията и нейните членове.

Апелът е подкрепен от множество адвокати на САК.