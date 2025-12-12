Антон Урумов, съдия, минал през спецправосъдието, е новият ад хок прокурор, който ще разследва Сарафов

Последни новини
12.12.2025

Лада Паунова, зам.председател на ВКС. Снимка  Булфото. На предната снимка заедно  с журналистите е и Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“.

Съдия  Антон Урумов от Софийския градски съд беше определен за новия ad hoc прокурор, разследващ главния прокурор и неговите заместници чрез Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) на случаен принцип.

Той беше избран между 11-те   съдиите, включени в списъка, одобрен с решение на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд . 

Името му беше изтеглено на случаен принцип от общо 11 съдии от окръжно и апелативно ниво, дали съгласие да бъдат ad hoc прокурор в следващите две години.

Това стана в  присъствието на зам.-шефката на ВКС Лада Паунова, която по закон администрира механизма за разследване на обвинител номер 1 и неговите заместници.

Това не е нова процедура. През 2023 г. беше приета глава 31А от Наказателно-процесуалния кодекс, която предвиди механизъм за разследване на главния прокурор. Тогава, по същата процедура, на случаен принцип беше избрана съдия Даниела Талева за ad hoc прокурор.

Преди избора един съдия (Атанас Атанасов от СГС б.р .)  е оттеглил съгласието си да участва и процедурата се провела със списък от 11 съдии, обясни Паунова.

Тегленето се извърши в специален модул на ЕИСС, създаден за целта през 2023 г.

До избора се стигна след иформацията, получена от Даниела Талева, че е останала прокурорска преписка №5 от 2025 г., която ще отиде при Урумов, след като Прокурорската колегия  приключи процедурата и го назначи за ad hoc прокурор, каза  Паунова.  По преписката Талева е назначила допълнителна проверка, заяви Паунова.

Делата на Урумов в СГС ще започнат отначало заради принципа на несменяемост на съдебните състави.

Съдия Урумов е дългогодишен магистрат, правораздавал в закрития вече Специализиран наказателен съд, преди и след това в СГС, където е и в момента.

До избора на нов специален прокурор се стигна, след като на 7 декември изтече мандата на Талева.   

Въпреки,  че бе заявил желание да присъства на изтегляването на името на на бъдещия си обвинител, Сарафов не дойде на публичната церемония. От  2011 г. до 2013 г.   Сарафов бе  шеф на Апелативната специализирана прокуратура.

Сайтът „Правна лудост“ писа, че Антон Урумов ще бъде разследващ главния прокурор ден преди системата за случайно разпределение, чийто сървър се намира във Висшия съдебен съвет, да го избере.  По публична информация сайтът се поддържа от студенти по право и публикува информация по различни съдебни и други казуси, писа БНР.

„Ха на бас, че ще е  ще е Антон Урумов„, написаха на фейсбук страницата си студентите.

