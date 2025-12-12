Последни новини
КС образува дело по спор за правомощия между община Минерални бани и областния управител

12.12.2025

Конституционният съд образува дело по спор за компетентност между община Минерални бани и областния управител на Хасково. Делото е разпределено на съдия Надежда Джелепова.

Исковата молба на пълномощника на общината адвокат Тодор Ташев е публикувана на сайта на съда.

В нея посочвам най-фрапиращите осем решения на Общинския съвет, които са върнати от областния управител на Хасково, или оспорени от областната администрация в Административния съд“, поясни Ташев за БТА. Неговото твърдение е, че става дума за неправомерно изземване на функции и компетентности от страна на областния управител, което води до спъване на работата на администрацията и нанасяне на материални щети на общината.

Първото оспорено решение е  за смяната на председателя на Общинския съвет Мехмед Лятиф, което бе взето на 30 декември 2024 година. Това решение обаче бе спряно от тогавашния областен управител на Хасково Мехмед Атаман и дадено в Административния съд. На 23 януари т.г. мнозинството прегласува решението.

Намерението да бъде сезиран Коституционния съд по възникналия спор бе взето от общинските съветници в Минерални бани на 11 ноември.

Пред БТА адвокатът на общината Тодор Ташев е уточнил, че в исковата молба е посочил най-фрапиращите осем решения на Общинския съвет, които са върнати от хасковския областен управител или оспорени от областната администрация в Административния съд.
По думите му става дума за неправомерно изземване на функции и компетентности от страна на областния управител, което води до спъване на работата на администрацията и нанасяне на материални щети на общината.

Очаквам произнасяне по делото в рамките на три месеца, каза адвокат Ташев.

