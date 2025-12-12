Последни новини
Home / Законът / Председателят на ВКС Галина Захарова се е срещнала с посланиците на Германия и Франция

De Fakto 12.12.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 187 Прегледа

На 12 декември 2025 г. в Съдебната палата е проведена среща между председателя на Върховния касационен съд (ВКС)  Галина Захарова и посланиците на Федерална република Германия – Н. Пр. Ирене Планк, и на Франция – Н. Пр. Мари Дюмулен, съобщи съдът

В разговора са взели а участие заместник-председателят на ВКС и ръководител на Гражданската колегия  Мими Фурнаджиева и заместник-посланикът на Федерална република Германия д-р Фредерик Ханке.

Сред обсъжданите теми со били актуални въпроси и  предизвикателствата пред гарантирането на върховенство на правото, отстояването на независимостта на съдиите, продължаващата съдебна реформа в България и ролята на Върховния касационен съд в този процес.

Обсъден е бил и  проблемът с изтеклите отдавна мандати на членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на инспекторите в Инспектората към ВСС, функционирането на механизма за разследване на главния прокурор или негов заместник, гласи  лаконичното съобщение.

В хода на разговора е бил поставен акцент върху ролята на независимия съд и на позициите на съдиите при реализацията на съдебната реформа.

 

