Президенът започва в понеделник консултации с парламентарните партии

В понеделник президентът Румен Радев започва консултации с парламентарните формации, след като днес Народното събрание прие оставката на правителството на Росен Желязков, съобщават от пресцентъра на държавния глава.
Конституционната процедура за съставяне на кабинет в 51-вото Народно събрание започва отначало.
От „Дондуков“ 2 съобщиха, че в понеделник Радев дава началото на политическите консултациите с отделни срещи с двете най-големи формации ГЕРБ – СДС и ПП – ДБ.
В 10.00 часа Радев ще се срещне с представители на ГЕРБ – СДС, а в 11.30 часа – с представители на ПП – ДБ.
Единодушно – с 227 гласа „за“, Народното събрание прие оставката на премиера Желязков.
Конституцията предвижда правомощията на Министерския съвет да се прекратяват с приемане на оставката на Министерския съвет или на министър-председателя. Кабинетът изпълнява функциите си до избирането на нов.
След оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство в рамките на 51-вото Народно събрание, предвижда също Конституцията.
Според последните промени служебен министър-председател се назначава измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник.