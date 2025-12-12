Последни новини
Президенът започва в понеделник консултации с парламентарните партии

De Fakto 12.12.2025 Гостува ни, Законът Напишете коментар 92 Прегледа

Президентът Румен Радев

В понеделник  президентът Румен Радев започва консултации с парламентарните формации, след като днес Народното събрание прие оставката на правителството на Росен Желязков, съобщават от пресцентъра на държавния глава.

Конституционната процедура за съставяне на кабинет в 51-вото Народно събрание започва отначало.

От „Дондуков“ 2 съобщиха, че в понеделник Радев дава началото на политическите консултациите с отделни срещи с двете най-големи формации ГЕРБ – СДС и ПП – ДБ.

В 10.00 часа Радев ще се срещне с представители на ГЕРБ – СДС, а в 11.30 часа – с представители на ПП – ДБ.

Единодушно – с 227 гласа „за“, Народното събрание прие оставката на премиера Желязков.

Конституцията предвижда правомощията на Министерския съвет да се прекратяват с приемане на оставката на Министерския съвет или на министър-председателя. Кабинетът изпълнява функциите си до избирането на нов.

След оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство в рамките на 51-вото Народно събрание, предвижда също Конституцията.

Според последните промени служебен министър-председател се назначава измежду председателя на Народното събрание, управителя или подуправител на Българската народна банка, председателя или заместник-председател на Сметната палата и омбудсмана или негов заместник.

 

