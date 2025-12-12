Президенът започва в понеделник консултации с парламентарните партии

В понеделник президентът Румен Радев започва консултации с парламентарните формации, след като днес Народното събрание прие оставката на правителството на Росен Желязков, съобщават от пресцентъра на държавния глава.

Конституционната процедура за съставяне на кабинет в 51-вото Народно събрание започва отначало.

От „Дондуков“ 2 съобщиха, че в понеделник Радев дава началото на политическите консултациите с отделни срещи с двете най-големи формации ГЕРБ – СДС и ПП – ДБ.

В 10.00 часа Радев ще се срещне с представители на ГЕРБ – СДС, а в 11.30 часа – с представители на ПП – ДБ.