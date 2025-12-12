Последни новини
Сарафов трябва незабавно да бъде лишен от фактическата власт, с която нанася огромни щети на правовия ред

12.12.2025

Рано или късно мръсните малки тайни в системата ще излязат наяве и последиците ще бъдат много тежки

Съдия Владислава Цариградска коментира състоянието на съдебната власт и връзките й с политическата на фона на безпрецедентните граждански протести включително срещу пробитото правосъдие, довели до падането на правителството „Желязков“.

1. Днес (вчера )  Бойко Борисов заяви, че с настояване е осигурил оставката на правителството, за която се бориха стотици хиляди протестиращи граждани.

Голяма част от гражданите отдавна призовават за
10 декември,  София -многохияден протест, подкрепне за първи път и от студенти.

освобождаване на правосъдието от “времянки” и органи с изтекъл мандат.

Борисов като е тръгнал да се прави на демократ,  да продължи нататък и да разпореди на крепостните си незабавно да освободят Сарафов, да назначат временно за срок до 6 месеца честен и почтен магистрат да изпълнява функциите на главен прокурор, след което да се саморазпуснат.
 Той ще възрази, че не се меси на независимата съдебна власт. И така трябва да бъде в правова държава.  Но дали у нас е така?
 На 22.05.2023 г. благодарение на публичните самопризнания на Иван Гешев, подкрепени от записи, разбрахме, че “Банкята” (Бойко Методиев Борисов) е основен двигател на започналата формална процедура. Т ова е възможно, въпреки член 117 от Конституцията, защото „ГЕРБ командва ВСС“ и “Бойко“ е разпоредил на шестимата членове на Прокурорската колегия (известни още като “Въшките”, според “емисаря” Йордан Стоев)
Стана ясно още, че Той (Бойко) може да осигурява и достоен exit (доброзорна оставка с бонус застраховка “Живот” за цялото семейство на главния прокурор).
Достойно или недостойно, но Сарафов трябва незабавно да бъде лишен от фактическата власт, с която злоупотребява противозаконно от 21.07.2025 г., за да се предотвратят огромните щети, които причинява на правовия ред в страната, отбеляза в профила си съдията.

Пробивът в съдилищата е зловещ 

2. В предаването  „Честно казано“ с Люба Колезич, съдия Цариградска коментира призивите от протестите за справедлива  и честна съдебна система, освободена от  политически натиск. Както и  раздутите от управляващите заплати на ВСС със съдебния бюджет за 2026 година,  който  осигурява увеличение на заплащането с 6 000 лева на  членовете на ВСС – от общо 24 000 лв. полагащи се понастоящем  месечно,  те ще получават общо 30 000 лв.  „Тези 30 000 лв. се очаква да получават членовете на ВСС – кадровият орган, който осъщестяват функционирането на системата“, каза съдията в отговор на въпрос от студиото.

Всъщност тези които създават облика на системата осигуряват за себе си един незаслужен стандарт и комфорт, различен от този на редовиге магистрати. Този комфрот те получават от политичската власт заради което  стават много услужливи към нея, а не към правосъдието и принципите на които то трябва да бъде подчинено.

Хората  чуват 30 000 лева  и това е много опасно, защото се подклажда една ненавист към цялата магистратура.  Надявм се, че  те могат да разграничат индивидуалната от колектвивната  безотговорност и да си дадат сметка, че това не се отнася за всеки един човек в системата.

В нея има много доблестни  честни хора в нея, които продължават  да пазят човешките права на гражданите, увери съдията.

На въпрос основателно ли е усещането, че „съдът е пробит“, Цариградска коментира:

Това е една от причините да видите и мен на протестите и да изричам много неудобните истини,  като тази, че съдът е пробит, нещо което в сегашния период се откроява с една бруталност,   каквато в предходните  години не се наблюдаваше„.

 „Пробивът“ в голяма степен се дължи и на институционалните похвати, които се забелязват най-вече в йерархизираната  прокуратура, която се оглавява от един човек – Борислав Срафов, който няма законно основание да бъде там.   Но той има реална власт да контралира не малка част от съдиите, отбеляза Цариградска.

Това е зловещо, но   съдиите трябва да са наясно, че когато  информацията за използането им за политически, а понякога  за частни интреси, рано или късно излезе наяве,  пораженията ще бъдат много тежки – както за разбиване на модела,  така и за отделни личности,  които в момента удобно се спотайват, смятайки, че някой ще брани вечно техните мръсни тайни. 

