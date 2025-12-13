Беркай Чокджан: Делян Пеевски е всичко, което ние – хората от турски, ромски или помашки етнос, не сме

Надявам се промяната да не приключи до тук – с оставката на правителството на Росен Желязков.

Това заяви Беркай Чокджан, един от протестиращите млади хора пред БНР в предаването „Политически НЕкоректно“.

„Нашето основно искане на протеста беше по-скоро ограничаване на тази ежедневна безпардонна намеса на Делян Пеевски по всякакъв начин в политическия живот на страната и неговото диспорпорционално влияние в медийния, политическия и икономическия живот на страната. Това не приключва с оставката на Росен Желязков. Това е опасно – концентрирането на толкова много влияние в ръцете на един човек. Това е опасно за демокрацията, това руши институциите. Демокрацията е процес, който изисква дългосрочно усилие.

Ние трябва да се научим да не си тръгваме„, категоричен бе той.

Трябва да намерим ново послание, около което да се обединим ние, протестиращите, смята Чокджан и добави:

„Смятам, че трябва да канализираме нашия ентусиазъм в посока обезпечаване на един честен и прозрачен изборен процес. Това първо трябва да се случи чрез продължаване на натиска на площада върху парламентарно представените сили да изменят изборното законодателство и да се завърне машинното гласуване – машината да не бъде принтер, а да издава протокол. А на по-следващ етап, когато наближат изборите, смятам, че трябва да намерим някаква форма на гражданско организиране, за да обезпечим като граждани, като наблюдатели, като застъпници един прозрачен изборен процес„.

Няма как да механизираме целия процес, признава Чокджан и подчертава, че човешкият фактор е ключов. Трябва да идентифицираме много внимателно кои са рисковите секции и да изпратим наблюдатели и застъпници, които да следят за това да не се правят нарушения, подчерта той.

По думите му трябва да си даваме ясна сметка за това какви са причините хората да гласуват за ДПС:

„Когато един човек живее в голям областен град и когато икономическото му състояние не зависи от селския кмет и няма опасност да остане без отопление през зимата или да му бъде спряна социалната помощ или пенсията и като цяло е материално обезпечен, е нормално да взима по-осъзнат избор. Докато в малките населени места икономическите зависимости и обвързаности продължават да играят ключова роля„.

Според него има страх сред хората. Хората на контрапротестите не бяха в особено приповдигнато настроение, някои от тях не знаеха за какво са там, отбеляза той и обясни, че причината да са там е защото нямат друг избор, а някои от тях може да имат и материална изгода. Те го правят с надеждата не да спечелят нещо, а да не загубят нещо важно за тях, уточни Чокджан.

Делян Пеевски е всичко това, което ние – хората дали от турски, дали от ромски, дали от помашки етнос, не сме, категоричен бе той и изброи позициите, на които е бил Пеевски до 25-годишна възраст. В този смисъл Чокджан подчерта, че той няма как да ги представлява.

Според него моделът за минимизиране на влиянието на ДПС минава през цялостната пълноценна интеграция на хора от другите етноси в останалите партии.

„Това е двустранен процес, който не зависи изцяло от нас. Тук останалите партии също трябва да излъчат ясен и надежден сигнал, че се интересуват от проблемите на тези хора в дългосрочен план, а не искат да ги използват просто като витринни манекени, защото това е модно през този сезон, и да ги захвърлят след месец“.