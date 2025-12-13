Как съдиите стигат до истината по делата, питат студенти магистратите от Апелативен съд Варна

Share Facebook

Бъдещи висшисти от Икономически университет – Варна проследиха как се разглежда наказателно дело пред Апелативния съд и разговаряха със съдебния състав. Студентите от специалностите „Публична администрация“ и „Съдебна администрация“ присъстваха на открито заседание по дело за убийство и видяха част от процеса по събиране на доказателства – разпит на вещо лице, изготвило ДНК-експертиза и очна ставка между двамата подсъдими. Всичко това допълнително разпали интереса им към наказателното право, съобщи пресслужбата на съда .

„Как разбирате кой не лъже? Как стигате до истината по делата?“ бяха част от въпросите, които младите хора отправиха към съдебния състав. „Учим се на всичко това цял живот и ще продължим да го правим до последното дело, което ще разгледаме“, бе отговорът на съдия Павлина Димитрова. „Поредица неща водят до истината. Както видяхте разполагаме с различни способи и източници, за да преценим на кого и докъде да се доверим“, допълни съдия Ангелина Лазарова. Съдебният състав обясни, че съдът подлага на преценка всички доказателствени средства и ги разглежда в съвкупност, както и всяко едно поотделно. „Вътрешното съдийско убеждение не е просто понятие. Трябва да обясним как сме стигнали до него във всеки наш съдебен акт“, посочи Павлина Димитрова. Ангелина Лазарова подчерта значението на експертизите в повечето производства. „Ние имаме само правни познания, но не и професионална компетентност в различни научни области. Опитът и общата култура, които всеки от нас е натрупал, не са достатъчни. Затова се обръщаме към експертите, чиито становища често имат ключова роля за изхода от процеса“.

Съдиите призоваха студентите, ако някога станат свидетели на противоправно поведение и могат да бъдат полезни за разкриването на истината, да го направят. Защото всяко съдебно производство се нуждае от свидетели – те също спомагат за разкриване на истината.

Съдебният състав разясни и символиката на тогата. Когато съдията я облече, слага на пауза своята личност, която отстъпва място на неутралността и обективността. Това не е демонстрация на власт, а обратното – на независимост. „Когато чуете критики към съда, поставете ги под съмнение. Спомнете си, че сте присъствали в съдебно заседание и сте видели полаганите усилия за достигане до истината. Ние даваме най-доброто от себе си в името на справедливостта. Лично аз се убеждавам в това всеки ден“, сподели съдия Лазарова.

Със студентите разговаря и съдебният администратор на Апелативния съд. Ани Бъчварова отбеляза, че съдията и съдебният служител работят в постоянна симбиоза. Работата по всяко дело не е индивидуален, а колективен труд, който заслужава уважение, каза ръководителят на съдебната администрация.