Конституционни съдилища обсъдиха комуникационни политики в рамките на Балканския конституционен форум

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Конституционният съд на България и още четири конституционни юрисдикции обсъдиха комуникационни политики в рамките на Балканския конституционен форум.

Първата по рода си кръгла маса на тема „Предизвикателства и най-добри практики за комуникиране на най-важните решения на конституционните съдилища: сравнителен анализ“ се проведе на 8 декември в Прищина по инициатива и при домакинството на Конституционния съд на Република Косово, с подкрепата на Съвета

на Европа.

Главните секретари, съветници и медийни експерти на конституционните съдилища на България, Турция, Албания, Косово и Северна Македония, както и на Конституционния съд на Чешката република взеха участие в семинара.

Българската делегация включваше главния секретар на Съда Валентин Георгиев и референта Нина Делимаринова. Заедно с колегите си от другите конституционни юрисдикции те споделиха опита си и най-добри практики в областта на комуникирането на важни решения, представляващи интерес за широката общественост. Акцент бе поставен върху предизвикателствата при справянето със случаи на погрешно тълкуване на съдебни решения в ерата на цифровите медии, както и на начини за повишаване на информираността за работата на конституционните съдилища.

Балканският конституционен форум е основан на 27 октомври 2023 г. в София по инициатива на българския Конституционен съд, като целта е обмен на опит и добри практики между конституционните юрисдикции на Балканите по актуални въпроси в сферата на конституционното правосъдие. Негови членове са конституционните съдилища на България, Турция, Албания, Черна гора, Косово и Северна Македония.