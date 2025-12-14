Бойко Станкушев: ГЕРБ и „ДПС НН“ унищожиха всички работещи институции – няма независима съдебна власт, няма независими регулатори

Share Facebook

Журналистическите награди на Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ) „Червена линия“, както и политическите процеси у нас, предизвикани от протестите, коментира в „Мрежата“ по програма „Христо Ботев“ Бойко Станкушев, директор на АКФ.

„Единодушното мнение на нашия екип, на Антикорупционния фонд, е, че трябва всяка година да даваме награди в известните категории, защото по този начин ние демонстрираме подкрепа към будната част на българската журналистическа общност. Ще им даваме кураж. Чрез самата церемония и отразяването ѝ, и на самите победители, ще им дадем по някакъв начин допълнително самочувствие и в известна степен защита. Защото българската държава все пак не смее да посяга толкова брутално и гадно на хора, които вече са удостоени с награди или са станали по един или друг начин известни, както на такива, които все още не са на повърхността на публичното пространство. Разбира се, това е крайно недостатъчно, но все пак нашият опит от тези шест години показва, че има сериозна полза.“

Кураж, подкрепа, защита и самочувствие

„Доколкото се вслушваме в собствените думи, всъщност тези няколко категории или ключови термини са неразделна част от хуманитарната страна на човешкото общество и иманентно присъщи на всеки един свободен индивид, на всеки един гражданин.

Той трябва да има достойнство, кураж, самочувствие. Затова ги даваме – за да могат повече хора да станат граждани. В България не са достатъчно гражданите все още. Независимо от еуфорията от последните протести. Има още много време.

Правим това нещо, защото след като 99.9% от гражданите, които имат отворено съзнание, будни са, любопитни са и имат и достойнство, не могат да стигнат до някаква информация – все някой трябва да я изкопае и да им я даде. Това всъщност е смисълът на разследващата журналистика.“

Какво ни отличава от останалите държави, в които работят разследващи журналисти

„В България все още почти няма гарантирана институционална защита на разследващите журналисти. За сега това е нещо като частен проблем. По-големият проблем е, че в резултат на мутациите, лъкатушенията и понякога даже връщането назад на специфичния български преход, който е изключително неефективен и на моменти води до отчаяние журналистите, които трябва да разследват, защото това дава на обществото информация.

За да могат хората, сравнявайки тази информация с тяхното непосилно битие, на моменти отвратително, сами да си решат какво гражданско поведение да си изработят, за да могат да станат някой ден свободни. Тъй като няма в историята случай, в който свободата да е била наистина подарена. В историята има случаи, в които се отваря един прозорец и някакъв благороден човек, лидер или някаква сила ти маха синджира за известно време, но след което ти трябва всеки ден да си отстояваш свободата, да се бориш за нея, ако трябва – да правиш и жертви. Не компромиси – жертви.

В България, поради промитите от комунистическата пропаганда мозъци и поради доста високия процент – поне преди години – на послушни, наивни, слепи русофили, това не се случи. Защото хората все още нямат достатъчно рефлекс за свобода и за достойнство. За да си свободен, ти трябва да искаш да си свободен и нещо да правиш. Като не искаш – никога няма да бъдеш.“

Какво се случва в България в момента

„В момента се отваря един нов прозорец, през който се вижда нагоре синьото небе, и има надежда. Ако гражданите – и не само тези, които протестираха, а и тези, които не смееха да протестират, но се замислят какво става и тайно или полутайно подкрепяха протестиращите – и политическите лидери, ако те наистина обичат България и обичат народа си, да почнат да мислят и да действат в една посока. Защото нищо хубаво не може да се случи оттук нататък – близкото минало, последните години, го показва – ако не се възстановят и гарантират наистина демократичните ценности. Което може да стане само чрез разделение на властите и работещи институции.

Това, което направиха през последните години ГЕРБ и „ДПС Ново начало“ е унищожаване на всички работещи институции. Част от тях се превърнаха в ненужни парцали, друга част – още по-страшно – се превърнаха в бухалки, в инструменти за репресии на неудобните на властта.

Това трябва да се случи. В момента има кислород и има някакво технологично време, в което може този процес да се възобнови. Ако не се възобнови – ще се затвори цикъл и ще се върнем обратно в тия тъмни времена, в които бяхме доскоро.“

Как да се възобнови

„Ако се гласува много – няма да остане така. Вторият въпрос, който аз си поставям: може ли да остане безнаказано всичко това, което се случи? Тоест, не бихме ли могли да допуснем, и да вярваме в това, че ще има ерозия в двете политически сили, които основно цялата тази свинщина направиха – ГЕРБ и ДПС? Всичко си зависи от хората, разберете. Всичко сега започва, а не свършва. Въпросът е някой да успее да ги убеди да отидат да гласуват.

Има начини за това. На политиците препоръчвам, ако искат наистина да има резултат от тяхната работа и да се увеличава доверието в тяхната дейност, и да докажат, че имат мисия, която е благородна и добра за народа – да говорят на разбираем език.“

Теренът е много кален

„Няма да изискват никакви усилия от страна на г-н Борисов и неговото обкръжение, да накарат институциите и регулаторите, на които ние плащаме заплатите от нашите данъци, да спрат да работят.“

Мястото на журналистиката е да вади истината, колкото и да е болезнено и опасно това нещо. Мястото на журналистиката е да действат солидарно. Защото в момента фокусът трябва да бъде до пълно неутрализиране на тази дълбока, гнусна държава, която задържа развитието на България с много-много години назад.

Това поколение на протестите, което не помни изобщо миналото, то е от абсолютно различни хора. Ние, възрастните, много често не ги разбираме, но нямаме никакво право да им се сърдим. Трябва да се опитваме да ги разбираме колкото можем и да им дадем една възможност, една писта да реализират всичко това, което те виждат. Защото техният начин на мислене е много различен от нашия. Най-важното е, че те не са обременени и че са много по-смели от предишните поколения, които бяха мачкани и тъпкани по всякакви възможни начини, поради което демокрацията в България по едно време беше в предлетално състояние.

В момента ние нямаме независима съдебна система, нямаме независими регулатори, а те трябва да бъдат независими. Ние даже в момента – и до момента, и това ще продължи известно време – е трудно да бъдем припознати, погледнато отвън, като някаква европейска страна. Това е една кочина, в която има беззаконие и се управлява чрез сила, шантаж, рекет, страх.

Трябва да бъдем реалисти, защото процесът ще е дълъг. Но да си реалист не е лошо, защото тогава си по-високо ефективен. Оптимистите са по-ниско ефективни, а скептиците – още по-малко.“

Източник БНР