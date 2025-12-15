Европейската прокуратура е поискала имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк

Share Facebook

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола заяви днес в пленарната зала в Страсбург, че Европейската прокуратура е поискала от нея отнемането на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк.

„Комисията към Европейския парламент по правни въпроси направи предложение, след което Европейската прокуратура отправи искане към мен имунитетът на Илхан Кючюк да бъде отнет. Това искане ще бъде препратено към комисията по правни въпроси към Европейския парламент“, заяви Мецола в началото на откритата днес от нея в Страсбург последна пленарна сесия на ЕП за 2025 г.

Тя не съобщи подробности за причините за искането имунитетът на Илхан Кючюк (ДПС/“Обнови Европа“) да бъде отнет.

Евродепутатът е председател на правната комисия към европарламента.

По-рано днес Кючюк разпространи позиция, в която казва, че е бил наистина изненадан, когато е получил информация, че в рамките на пленарната седмица ще бъде поискано свалянето на неговия парламентарен имунитет.

„Повод за това е подаден сигнал, който, по мое убеждение, цели да постави под съмнение името ми, репутацията ми и доверието, което през годините съм получил както от гражданите, така и от институциите“, каза Кючюк.

Искането е отправено от ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура и произтича от жалба, подадена от един от местните асистенти на Кючюк, съобщи Euractiv.

Самият Кючюк отрече обвиненията и заяви, че няма да се оттегли от поста си на председател на комисията. Той пусна пост във Фейсбук часове преди да стане ясно, че му се иска имунитета.

„За да избегне всякакво впечатление за конфликт на интереси, той заяви, че ще се оттегли от разглеждането на собствения си случай и временно ще предаде председателството на заместник-председателя. Очаква се тази роля да бъде поета от първия заместник-председател на комисията, германската евродепутатка от ЕНП Марион Валсман.

„Смятам, че не съм направил нищо лошо. Възнамерявам да сътруднича пълноценно и конструктивно на компетентните органи“, заяви той.

Илхан Кючюк в момента е единственият евродепутат от редиците на ДПС, който избра да остане при Доган и се обяви против Пеевски. Останалите двама – журналистката Елена Йончева и Танер Кабилов, син на бившия земеделски министър Нихат Кабил от времето на кабинета “Станишев”, застанаха в редиците на санкционирания по „Магнитски“ Делян Пеевски.