Консултации при президента: Удължен бюджет, изцяло машинен вот, има ли Радев политически проект, Пеевски без охрана

Българските граждани очакват стабилност и отговорност в управлението, независимо кое е то, особено по отношение на бюджета за 2026 г. и въвеждането на еврото в една сложна обстановка, в която се намира страната. Това заяви президентът Румен Радев в началото на конституционната процедура по провеждане на консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава проведе среща с представител на първата по численост парламентарна група в НС ГЕРБ-СДС, която бе излъчила за консултациите депутата Деница Сачева. В срещата участва и вицепрезидентът Илияна Йотова.

„Благодаря Ви все пак, че дойдохте да отсрамите и мъжете във Вашата партия. Нерядко историята е показвала, че мъжете се крият зад жени, така че Ви прави чест“, каза Радев на Сачева.

Държавният глава приветства решението правителството да подаде оставка в резултат на мащабните протести и напомни, че очакванията на българското общество са макар и в оставка кабинетът да прояви отговорност и да продължи да изпълнява в пълен обем своите конституционни задължения. Президентът отбеляза предизвикателствата, свързани с липсата на бюджет за следващата година и надеждата за подобряване на условията за провеждането на честни и прозрачни избори.

„Падането на правителството е закономерен финал на един управленски модел“, подчерта президентът и открои сред ключовите слабости на кабинета

отказът да се чуе гласът на хората и бързите решения за влизане в еврозоната при липса на мерки за овладяване на цените.

Държавният глава отбеляза, че ръстът на цените вече е факт и поздрави достойните хора в държавната администрация, които ще трябва да довършат процеса по въвеждане на еврото след абдикацията на правителството.

В отговор на упрек за разделение на българското общество държавният глава напомни, че разделението не идва от президентската институция. „Разделението идва от партиите, от модела на управление, което на практика не работи за хората, а за тяснопартийни интереси, за интересите на ограничен брой личности, които всеки ден декламират, че работят за хората, но всъщност управлението работи за тях“, отбеляза Румен Радев. По думите му нерегламентирания контрол върху институциите, упражняван от настоящото управление, няма нищо общо с демократичното европейско управление, и закономерният резултат от това е катастрофална загуба на доверие и изчерпан морален кредит на обществото.

Румен Радев постави въпроса за възможността за нова управленска конфигурация в рамките на 51-вото Народно събрание, която бе отхвърлена от представителката на ГЕРБ-СДС. Държавният глава повдигна и темата за нагласата на народните представители за евентуални промени в Изборния кодекс, които да гарантират честност на изборите, като припомни констатираните от Конституционния съд организационни и процедурни проблеми, проявени на последните парламентарни избори.

В рамките на срещата в отговор на поставен от президента въпрос Сачева заяви, че се очаква Министерският съвет скоро да внесе удължителен закон за държавния бюджет за 2026 г.

ПП-ДБ категорично посочиха, че няма да участват в разговори за сформиране на ново управленско мнозинство в това Народно събрание и поискаха да получат отговор на въпроса:

Ще участва ли Румен Радев със свой политически проект на едни бъдещи парламентарни избори.

На консултациите на „Дондуков“ 2 от коалицията ПП-ДБ настояха правителството в оставка да внесе удължителен бюджет, за да има спокойствие у българските граждани и да се осигури плавен преход към приемането на еврото.

„Сегашното правителство трябва да внесе удължителен закон за бюджет, за да дадем сигурност на гражданите и той да бъде приет до края на годината“, настоя съпредседателят на коалицията Асен Василев.

„Заявили сме готовност да работим и между Коледа и Нова година, за да можем на 1 януари да сме с удължителен закон. Не е възможно управление в рамките на текущия парламент, това е и силно нежелателно. Гражданите протестираха срещу модела Борисов-Пеевски и знаем, че свалянето от власт на правителството е само първата стъпка“, категоричен бе той.

На тези му думи президентът Радев заяви, че управлението на страната трябва да работи отговорно.

Божидар Божанов изтъкна, че промените в Изборния кодекс (ИК) трябва да бъдат направени, за да бъде въведено изцяло машинно гласуване и ще търсят консенсус по тази тема, като президентът им гарантира 100% подкрепа за тази промяна в изборните правила.

За записа от заседанието на ПП и думите на Асен Василев тогава, разпространени от Радостин Василев, за „ала-бала през президента“ председателят на ПП отговори, че тогава е имало предизборна вълна, която е била в подкрепа на самия Радев и на ПП.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, посочи, че трябва да се спре с „ала-бала“ между всички партии. Той добави още няколко важни, според политическата сила, задачи на това НС, една от които е сваляне охраната от НСО на Делян Пеевски и на всички депутати по принцип.

„Пеевски е по-охраняван от Вас, с барети, по-добри коли“, посочи Мирчев пред Румен Радев.

„По тази причина сме свикали извънредна комисия да видим каква е волята в това НС, посочи той. Ако искаме да покажем, че сме политици с кураж и истински искаме да променим страната си, не да си играем на „ала-бала“ – това не е към Вас, трябва го покажем този кураж в НС“, коментира той.

Атанас Атанасов пък попита Радев: „Сега разговаряме с президента или с конкурента?“

„Ние сме тук, за да провеждаме консултации след падането на това правителство, не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия“, коментира Радев.

„Нека не превръщаме консултациите в предизборна кампания, обърна се Радев към ген. Атанас Атанасов, който заяви, че хората били питали и гражданите въпроса за политически проект на Радев“, настоя държавният глава.

Припомняме, че държавният глава започна консултации с парламентарните групи преди връчването на мандат за съставяне на правителство, след като миналата седмица кабинетът „Желязков“ подаде оставка.

На 16 декември, вторник, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“.

