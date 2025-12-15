Със закон да се реши, че ВСС може да работи с професионалната си квота и поне ½ от членовете да са нови

Ако се протестира, трябва да е пред сградата на анонимната власт, за да заработи по-ясни правила

Темата с избора на нов ВСС и Инспекторат приключи политически, но може да бъде подновена на законово ниво. И да се предвиди, че ВСС може да функционира с професионалната квота и това да е законодателна възможност поне ½ от членовете да са нови, коментира Иван Брегов от ИПИ в интервю пред БНР.

При политическата криза е възможно ВСС да влезе в трети нов мандат, а Инспекторът в 4 и може ли да се очаква процедура за избора на нов ВСС?

„Може да се опита такова разрешение през професионалната квота. Мисля, че това е посоката да търсим решение, когато политиката не иска да избере своите членове. Професионалната квота поне да се опита да ги оздрави със своята квота“, отговори Брегов.

Според него, ако това не направят политиците в парламента, „единственият начин да бъдат наказани е на изборите“:

„Ако темата е важна на младото поколение, ще има някаква реакция. И ако трябва да се протестира, трябва да е пред сградата на анонимната власт, време е тя да заработи при по-ясни правила – какви процеси настъпват вътре и защо.“

По рано Брегов коментира, че cлeдвaщитe пpoтecти тpябвa дa бъдaт oтнoвo пpeд cгpaдитe нa Bиcшия cъдeбeн cъвeт, Bъpxoвния aдминиcтpaтивeн cъд и Cъдeбнaтa пaлaтa в Coфия, тъй като в тeзи cгpaди ce ĸoнцeнтpиpa aнoнимнaтa влacт в Бългapия.

Брегов смята, че ако поиска промяна вътре и това срещне общественото недоволство, може да се потърси законодателно решение.

„Демокрацията е преди всичко процедура на възможното и е по-добре да извървим тази процедура, иначе оставяме тези, които избраха Гешев и поставиха Сарафов. Този ВСС сбъдва мечти, ако не друго.

Това е посоката, другият вариант е да кажем, „нищо не може да се направи и да чакаме“, коментира Брегов и прогнозира, че може да ни „настигне“ румънският вариант.

Там съдиите излязоха и заявиха, че повече не могат да работя по този начин. Те срещнаха обществената подкрепа, посочи той.

За проблемите в съдебната система Брегов обясни с „нашата професионална общност не е силна“:

„Най-заинтересованата е адвокатура, ако тя заспива и се събужда, и няма трайна позиция, няма какво да се случи. Юридическите факултети не представиха становища по конституционните въпроси, държавата поддържа катедри, а те избягват да представят научната си гледна точка. А българският бизнес, който се събужда, излезе с позиция за Благомир Коцев. Трябва да светнат всички, за да се промени нещо.“

В предаването „Преди всички“ Иван Брегов коментира и избора на Антон Урумов, който бе избран да разследва и.д. главния прокурор Борислав Сарафов, както и конституционните промени и възможностите на президента Румен Радев за назначаване на служебен кабинет.

Той посочи, че ако има подозрение за случайното разпределение на това дело или друго, нещата тръгват от софийските съдилища, „те дават сигнал за нещо нередно“.

„Проверимо и установимо е и ако има подозрение – поне съдиите във ВКС няма да замълчат“, категоричен е Брегов.

