Последни новини
Home / Без категория / Седем души са арестувани като част от ОПГза подкупи и наркотици, един от тях е шеф на Пето РУ в София

Седем души са арестувани като част от ОПГза подкупи и наркотици, един от тях е шеф на Пето РУ в София

De Fakto 15.12.2025 Без категория Напишете коментар 206 Прегледа

Defakto.bg

Седем души са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч, двама от тях са ръководители на групата, като единият е служител на МВР.

Това съобщи окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков на брифинг, в който участие взеха зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов, комисар Петър Петров, заместник-директор на „Вътрешна сигурност“ – МВР и директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Разследването е образувано преди пет месеца от Окръжна прокуратура – Ловеч. Групата е действала от около година и половина. Акцията по задържането на обвиняемите е проведена на 12 декември в двата града. Открити са големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотици, кокаин, както и десетки хиляди евро.

Прокурор Вълков добави, че в хода на разследването е възможно да бъдат повдигнати обвинения и на други хора. Очаква се още едно лице да се предаде на органите на реда, каза още той.

Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа и предстои съдът в Ловеч да разгледа мерките им за неотклонение.

Единият от задържаните е началник на столичното Пето РУ, каза директорът на СДВР Любомир Николов. Сред задържаните е оперативен работник в същото районно управление, както и полицайка с няколко години стаж.

Изпратил съм предложение до министъра за отстраняване на всички служители, които са с повдигнати обвинения, добави Николов. Временно началник на Пето районно ще бъде комисар Илия Кузманов.

Окръжният прокурор на Ловеч уточни, че останалите трима обвиняеми са познати на органите на реда по линия на наркотиците. Той добави, че има открити прекурсори при акцията, както и съоръжения във връзка с наркотиците.

В началото на 2025 г. са получени информации във „Вътрешна сигурност“, след което е започнала работа по случая. Една от информациите идва от полицейски служител, обясни Петър Петров, заместник-директор на „Вътрешна сигурност“ – МВР.

About De Fakto

Проверете също

Софийска районна прокуратура проверява истинска или фалшива е дипломата на Гонзо за средно образование

Софийската районна прокуратура е образувала досъдебно производство за проверка на редовността на дипломата за средно …

Внезапно почина съдия Даниела Врачева от Апелативен съд – София

на 14.10.2025 г.  внезапно почина Даниела Врачева – съдия в Апелативен съд – София, съобщи …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване