18 декември, 18 ч.: Правосъдие за всеки вдига протест срещу узурпаторите в Съдебната власт и корупционната комисия

Желязков подаде оставката на правителството.

Борисов и Пеевски нищо не са подавали и продължават да държат контрола в Съдебната власт!

Сарафов продължава да узурпира поста и кабинета на главния прокурор и да командва цялата прокуратура в грубо и нагло нарушение на закона.

ВСС с изтекъл мандат обслужва безцеремонно „Новото начало“ и е готов да го държи на поста докрай.

Правосъдието ни е заложник на огромни частни интереси, а това означава, че може да блокира всяка друга власт във всеки един момент!

Незабавно трябва да бъде освободен от поста си и другият безмандатник – Антон Славчев, и.ф председател от почти четири години на КПК!

Промяната трябва да стартира оттам, включително за да имаме честни и свободни избори!

С тези дуви Инициатива „Правосъдие за всеки“ обявява протест срещу узурпаторите в Съдебната власт и корупционната комисия продължав.

На 18.12, четвъртък, от 18 ч. ще бъдем отново пред Съдебната палата и каним всички свободни и граждански активни хора да се обърнем директно към ВСС и Сарафов с последно гражданско предупреждение да изпълнят закона и да спрат с обслужването на лични и политически поръчки.

„Без независимо правосъдие няма държава, има организирана престъпна група“, цитират от „Правосъдие за всеки “ проф. Живко Сталев.

