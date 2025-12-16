Последни новини
Home / Законът / 18 декември, 18 ч.: Правосъдие за всеки вдига протест срещу узурпаторите в Съдебната власт и корупционната комисия

18 декември, 18 ч.: Правосъдие за всеки вдига протест срещу узурпаторите в Съдебната власт и корупционната комисия

De Fakto 16.12.2025 Законът Напишете коментар 455 Прегледа

Defakto.bg
Желязков подаде оставката на правителството.
Борисов и Пеевски нищо не са подавали и продължават да държат контрола в Съдебната власт!
Сарафов продължава да узурпира поста и кабинета на главния прокурор и да командва цялата прокуратура в грубо и нагло нарушение на закона.
ВСС с изтекъл мандат обслужва безцеремонно „Новото начало“ и е готов да го държи на поста докрай.
Правосъдието ни е заложник на огромни частни интереси, а това означава, че може да блокира всяка друга власт във всеки един момент!
Незабавно трябва да бъде освободен от поста си и другият безмандатник – Антон Славчев, и.ф председател от почти четири години на КПК!
Промяната трябва да стартира оттам, включително за да имаме честни и свободни избори!
 С тези дуви  Инициатива „Правосъдие за всеки“ обявява протест срещу узурпаторите в Съдебната власт и корупционната комисия продължав.
На 18.12, четвъртък, от 18 ч. ще бъдем отново пред Съдебната палата и каним всички свободни и граждански активни хора да се обърнем директно към ВСС и Сарафов с последно гражданско предупреждение да изпълнят закона и да спрат с обслужването на лични и политически поръчки.
„Без независимо правосъдие няма държава, има организирана престъпна група“, цитират от „Правосъдие за всеки “  проф. Живко Сталев.
„Алфа рисърч“: Доверието към Сарафов е критично ниско
Обществените нагласи към съдебната система остават на обичайните равнища на недоверие и през 2025 г. Това показва проучване на „Алфа рисърч“, проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна в периода 5 – 12 декември 2025 г. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните. Проучването е реализирано със средства на агенцията.
Най-критично е отношението към и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов (4% положителни, 38% неутрални и 58% отрицателни оценки).
Одобрението за дейността на съда е 14%, срещу 53% неодобрение и 33% неутрално отношение.

About De Fakto

Проверете също

Ловешкият окръжен съд освободи под домашен арест с електронна гривна началника на 5-о РУ в София

Ловешкият окръжен съд освободи под домашен арест с електронна гривна началника на 5-о Районно управление …

Руси Алексиев, председател на СГС: Не анонимно, а с името си отстоявам съдийското самоуправление

Председателят на СГС разпространи през БТА позиция по повод дебат, започнат чрез медии от съдии, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване