18 декември, 18 ч.: Правосъдие за всеки вдига протест срещу узурпаторите в Съдебната власт и корупционната комисия

Борисов и Пеевски нищо не са подавали и продължават да държат контрола в Съдебната власт!
Сарафов продължава да узурпира поста и кабинета на главния прокурор и да командва цялата прокуратура в грубо и нагло нарушение на закона.
ВСС с изтекъл мандат обслужва безцеремонно „Новото начало“ и е готов да го държи на поста докрай.
Правосъдието ни е заложник на огромни частни интереси, а това означава, че може да блокира всяка друга власт във всеки един момент!
Незабавно трябва да бъде освободен от поста си и другият безмандатник – Антон Славчев, и.ф председател от почти четири години на КПК!
Промяната трябва да стартира оттам, включително за да имаме честни и свободни избори!
С тези дуви Инициатива „Правосъдие за всеки“ обявява протест срещу узурпаторите в Съдебната власт и корупционната комисия продължав.
На 18.12, четвъртък, от 18 ч. ще бъдем отново пред Съдебната палата и каним всички свободни и граждански активни хора да се обърнем директно към ВСС и Сарафов с последно гражданско предупреждение да изпълнят закона и да спрат с обслужването на лични и политически поръчки.
„Без независимо правосъдие няма държава, има организирана престъпна група“, цитират от „Правосъдие за всеки “ проф. Живко Сталев.
„Алфа рисърч“: Доверието към Сарафов е критично ниско
Обществените нагласи към съдебната система остават на обичайните равнища на недоверие и през 2025 г. Това показва проучване на „Алфа рисърч“, проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна в периода 5 – 12 декември 2025 г. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните. Проучването е реализирано със средства на агенцията.
Най-критично е отношението към и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов (4% положителни, 38% неутрални и 58% отрицателни оценки).
Одобрението за дейността на съда е 14%, срещу 53% неодобрение и 33% неутрално отношение.