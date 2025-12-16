Последни новини
Асоциацията на прокурорите в България организира Национално състезание по наказателно право

16.12.2025

Асоциацията на прокурорите в България, в партньорство с Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство и Центъра за наказателно правосъдие, криминалистика и криминология, организира провеждането на Национално състезание по наказателно право.

То ще се състои на 25 април 2026 г. в гр. София, съобщава пресцентърът на прокуратурата.

Инициативата е в изпълнение на рамкови споразумения за сътрудничество, сключени между Асоциацията на прокурорите в България, Юридическия факултет на УНСС и Центъра за наказателно правосъдие, криминалистика и криминология, и е насочена към студенти  от специалност „Право“ – трети и по-горен курс – от всички юридически факултети в страната.

Състезанието има за  цел да създаде реална академична и професионална среда, в която бъдещите юристи да демонстрират задълбочени познания по материалното наказателно право, аналитично мислене и умения за аргументирана правна позиция, се казва в съобщението.

Форматът е разработен така, че да поставя  акцент върху качеството на наказателноправния анализ, а не върху  формалното възпроизвеждане на знания или процесуални симулации.

Участниците ще работят по комплексен казус с богата фактическа основа, ще формулират правна квалификация и ще защитават своите изводи в писмен и устен етап пред жури, съставено от действащи магистрати.
Състезанието ще се  проведе в рамките на един ден и цели не само да излъчи  отбор победител, но и да насърчи високи академични и професионални  стандарти в юридическото образование.
Чрез инициативата АПБ утвърждава разбирането си, че подготовката на бъдещите юристи изисква последователно взаимодействие между теорията и практиката, ясни  критерии за оценяване и уважение към правната аргументация.

Покани за участие са изпратени до всички университети в страната с юридически факултети.
Заявленията за участие се подават чрез юридическите факултети до 10 март 2026 г. на електронен адрес apb@prb.bg, съгласно правилата на състезанието.

