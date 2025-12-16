Асоциацията на прокурорите в България организира Национално състезание по наказателно право

Share Facebook

Асоциацията на прокурорите в България, в партньорство с Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство и Центъра за наказателно правосъдие, криминалистика и криминология, организира провеждането на Национално състезание по наказателно право.

То ще се състои на 25 април 2026 г. в гр. София, съобщава пресцентърът на прокуратурата.

Инициативата е в изпълнение на рамкови споразумения за сътрудничество, сключени между Асоциацията на прокурорите в България, Юридическия факултет на УНСС и Центъра за наказателно правосъдие, криминалистика и криминология, и е насочена към студенти от специалност „Право“ – трети и по-горен курс – от всички юридически факултети в страната.

Състезанието има за цел да създаде реална академична и професионална среда, в която бъдещите юристи да демонстрират задълбочени познания по материалното наказателно право, аналитично мислене и умения за аргументирана правна позиция, се казва в съобщението.

Форматът е разработен така, че да поставя акцент върху качеството на наказателноправния анализ, а не върху формалното възпроизвеждане на знания или процесуални симулации.

Участниците ще работят по комплексен казус с богата фактическа основа, ще формулират правна квалификация и ще защитават своите изводи в писмен и устен етап пред жури, съставено от действащи магистрати.

Състезанието ще се проведе в рамките на един ден и цели не само да излъчи отбор победител, но и да насърчи високи академични и професионални стандарти в юридическото образование.

Чрез инициативата АПБ утвърждава разбирането си, че подготовката на бъдещите юристи изисква последователно взаимодействие между теорията и практиката, ясни критерии за оценяване и уважение към правната аргументация.

Покани за участие са изпратени до всички университети в страната с юридически факултети.

Заявленията за участие се подават чрез юридическите факултети до 10 март 2026 г. на електронен адрес apb@prb.bg, съгласно правилата на състезанието.