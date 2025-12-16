КС ще се произнесе по искане на президента срещу разпоредби, които „отварят вратата“ за намеса в личния живот на гражданите

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента Румен Радев срещу ключови разпоредби от Закона за електронните съобщения, направени при измененията на Закона за защита на конкуренцията, с които се разшириха правомощията на КЗК за достъп до данни от електронно-комуникационния трафик.

Става дума за текстове, приети от мнозинството през 2025 г., които дадоха възможност на комисията при разследване на картели и други нарушения на конкуренцията да изисква, използва и съхранява трафични данни от телекомуникационни оператори.

Според държавния глава тези правила отварят врата за непропорционална и слабо контролирана намеса в личния живот на гражданите.

Съдия докладчик е председателят на КС Павлина Панова.

В искането си президенът иска да се установи сътветствие с общопризнати норми на международното право и с международните договори, по които България е страна, на разпоредбите на чл. 251б, ал. 2, изречение първо в частта „както и за производства за нарушения на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията“; чл. 251в, ал. 1, т. 6; чл. 251г, ал. 2 в частта „или нарушения на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията“ и чл. 251г, ал. 9 от ЗЕС.

Оспорваните разпоредби са приети с §42 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (обн. ДВ, бр. 95 от 2025 г.). С тях се определят правомощията на Комисията за защита на конкуренцията и реда, по който тя получава достъп, използва и съхранява данни от електронно-комуникационния трафик на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

Според Радев така установените правила за достъп, използване и съхранение на данни позволяват необоснованa и непропорционална намеса на държавата в конституционно защитеното лично пространство на гражданите, която се осъществява при липса на легитимна цел от конституционен ранг, чиято защита да налага ограничение на основни права, както и при липса на адекватни законови механизми, които да гарантират законоустановеност и обективност на намесата.

Посочва също, че оспорените разпоредби са в нарушеине и на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС), а също и на чл. 12 от Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ), както и с чл. 5 и чл. 17 от Международния пакт за граждански и политически права (МПГП).

Като допусна искането, КС конституира като заинтересувани страни Народното събрание, Министерския съвет, министъра на правосъдието, министъра на транспорта и съобщенията, Висшия адвокатски съвет, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни, Комисията за регулиране на съобщенията, на които да се изпратят преписи от искането и от определението, като им се предостави 30-дневен срок от уведомяването да представят писмени становища по предмета на делото.

В същия срок отправя покана за становища до Съюза на юристите в България, фондация „Български адвокати за правата на човека“, фондация „Програма за достъп до информация“, Българската асоциация за европейско право, на които да се изпратят преписи от искането и от определението.

Съдът очаква правни мнения от проф. д.н. Георги Димитров, проф. д.н. Нели Огнянова, проф. д-р Веселин Вучков, проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р Мариана Карагьозова-Финкова, проф. д-р Мартин Белов, проф. д-р Мартин Захариев, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Деница Топчийска, доц. д-р Иван Стойнев, доц. д-р Силвия Цонева, доц. д-р Христо Христев, Богдан Млъчков, адв. Георги Сулев. Съдът очаква да получи мненията в 30- дневен срок.

В същия срок вносителят на искането може да представи допълнителни съображения.

КС допусна за разглеждане три дела за отнетите права на Радев да назначава шефовете на ДАР, ДАНС и ДАТО.

Единодушно 12-те конституционни съдии допуснаха за разглеждане три конституционни дела по искане на група народни представители от 51-вото Народно събрание.

В искането се настява да бъдат обявени за противоконституционни законовите промени, според които председателите на ДАНС, на Държавна агенция „Технически операции“ и на Държавна агенция „Разузнаване“ се избират с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет, без президентът да издва указ за това.

ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, БСП, ИТН скоростно отнеха на лоста за влияние на държавния глава в специалните служби.

Президентът наложи вето на промените заради нарушения баланс между властите и политизирането на шефовете на службите, които ще зависят от волята на политическото мнозинство в НС. Ветото и върху трите закона бе отхвърлено.