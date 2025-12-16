Ловешкият окръжен съд освободи под домашен арест с електронна гривна началника на 5-о РУ в София

Ловешкият окръжен съд освободи под домашен арест с електронна гривна началника на 5-о Районно управление на МВР в София Пламен Максимов, който е обвинен за участие в организирана престъпна група заедно с още няколко души.

Прокуратурата обяви, че ще обжалва домашния арест на Максимов, съобщи БНР.

Считам, че с неговия арест и с неговото задържане се преследва някаква политическа цел, заяви адвокатът му Мартин Кантарев вчера при осповането на 72-часовото задържане на Максимов. „Незнайно защо е задържан от Окръжна прокуратура – Ловеч, след като се твърди, че е извършил престъпление на територията на София. Нелогично е предположението на прокуратурата, че подопечният ми в качеството му на началник на Пето Районно може да е участник в организирана престъпна група, свързана с разпространението на наркотици на територията на цялата страна“, добави Кантарев.

По-рано днес я съдът остави в ареста смятания за ръководител на групата Росен Кръстев – Стъкларя. Съдът не прие аргументите на защитата му и според магистратите са налице предпоставки обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Затова му определи постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разглеждането на самата мярка на Стъкляря продължи близо седем часа.

След съдебното заседание окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков посочи:

„Аргументите, които представихме в съдебна зала са достатъчни, за да бъде взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Започваме гледането на другите мерки. Разбира се, остава обвинението за организирана престъпна група. Част от обвиняемите имат и друго обвинение освен за организирана престъпна група, тъй като са извършители и на други престъпления“.

Под парична гаранция е освободен един от задържаните полицаи от 5-то Районно управление на МВР – Милена Ботева.

В съда започва гледането на мярката на друг от задържаните общо трима полицаи при акцията в същото районно управление Юлиян Бързашки.

В момента се издирва още един от участниците в организираната престъпна група и след като бъде установен, също ще бъде задържан с прокурорско постановление.