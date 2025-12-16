Напрежение в СГС за намерение на шефа му да въведе едноличен контрол за преместване и командироване на съдии

Председателят на Софийския градски съд Руси Алексиев е поискал да му се гласува право сам да определя магистратите в различните отделения на съда, въпреки законовия регламент, че Общото събрание е органът, който има правомощия за това. Това пише в. „Сега“ като се позовава на магистрати от ключовия съд – СГС, който разглежда делата срещу хора с имунитет, търговски спорове с огромен интерес, води регистъра на политическите партии и т.н.

Сайтът „Гласове“ по-рано вчера съобщи за същото намерение на Алексиев, който „иска да овладее търговското отделение на съда, като се опитва да наложи противозаконна практика за преместване или командироване на съдии.

Според изданията председателят на съда не желае да се съобразява „с чл. 86, ал. 1, т. 4 от ЗСВ и утвърдената практика Общото събрание да премества съдии от едно отделение в друго, и то само по тяхно желание“. Практика, която била следвана стриктно от предишния председател Алексей Трифонов.

„Сегашният председател иска да упражнява едноличен контрол върху преместването и командироването на съдиите в търговското отделение на СГС“, цитира Гласове мнение на съдии от СГС.

„Днес този човек иска да овладее търговското отделение на СГС по маниера, по който овладя наказателното, докато беше заместник-председател на съда. Днес наказателното отделение на СГС е наредено с удобни компилации между бивши спецсъдии и следователи, както и зависими командировани съдии, които се разиграват чрез различни комбинации в зависимост от постъпващата предварително информация за това кога ще се гледа мярка за неотклонение и на кое лице.

Случаят с Благомир Коцев бе показателен в това отношение. Той беше докаран от Варна със съчинен повод за намесен депутат в обвинението срещу него, като по-късно този депутат отпадна, за да бъде сигурно, че ще бъде държан в ареста през последните месеци. Когато бе върнат във Варна, тамошният съд го освободи под гаранция, сочат източниците на „Гласове“.

„Сега“ посочва, че казусът е породен от необходимост от преместване на един съдия от Гражданското в Търговското отделение на съда.

При последното местене обаче Руси Алексиев е наложил това да стане с жребий и така била изтеглена съдийка, която ако се следват обективните критерии, нямало да бъде предпочетена от търговските магистрати, пише Сега.

Намеренията са договорени

За сряда е насрочено второ Общо събрание на съда за по-малко от месец, на което Алексиев очаква отговори дали председателят, т.е. той, или Общото събрание на съда може да мести съдии от едно отделение в друго.

Така ще бъде нарушена пряко съдийската независимост, въведена с измененията на ЗСВ от 2016 г. Тогава промените бяха направени по изричната препоръка на мониторинга от ЕС.

Те бяха въведени по инициатшва на Екатерина Захариева ( ГЕРБ), за да бъдат усилена автономията на съдиите, без да се позволява централизираното управление на съдилищата по модела на прокуратурата.

Точно това се опитва да направи сега Руси Алексиев – да наложи едноличния модел на управление, който добре познава от годините, в които е бил прокурор, смятат съдии.

Много магистрати се опасяват, че ако председателят самоволно мести съдии по отделения, това не само ще накърни и без това крехкото съдийско самоуправление, но и ще отвори вратата неудобните магистрати да бъдат наказвани чрез преместване по отделенията, коментира в. „Сега“.

Междувременно във Висшия съдебен съвет е задействано предложение за промени в Закона за съдебната власт, „касаещи разпределението на съдиите по отделения“.

С решение на Комисията по съдебната карта и натовареност от 12.11.2025 г. вече е възложено на члена на ВСС Даниела Марчева да изготви предложение за изменение на ЗСВ, което да предвиди възможност председателят да разпределя съдии по отделения, съобщава „Гласове“.

Интересно е дали Екатерина Захариева, която днес е еврокомисар, ще реагира на това посегателство срещу независимостта на съдиите, пита изданието.

Новият председател

Руси Алексиев оглави ключовия градски съд в началото на годината – 21 януари. Първоначално за поста за втори мандат се бореше и Алексей Трифонов, но в крайна сметка той се отказа и Алексиев остана единствен кандидат.

По време на 6-часово обсъждане на кандидатурата му в Съдийската колегия на ВСС, Атанаска Дишeвa oпpeдeли избopa му ĸaтo „пpeдpeшeн“. Koяджиĸoв, пoдĸpeпил Aлeĸcиeв, отправи пpизив ĸъм ĸpитицитe нa Aлeĸcиeв дa ce въздъpжaт oт нeпpeмepeни изĸaзвaния, ĸoитo ypoнвaт пpecтижa нa cъдeбнaтa влacт.

В отговор Дишева преброи присъстващите на заседанието и посочи, че „тук са и членове на съвета, които отдавна са в дълги отпуски“

Πpeз oĸтoмвpи м.г. Pyce Aлeĸcиeв нaшyмя cъc cтaнoвищeтo cи, чe e oпpaвдaнo пoдcлyшвaнeтo нa дeпyтaти, бeз дa им бъдe cвaлян имyнитeтa, ĸoгaтo тoвa цeли cъбиpaнe нa oпepaтивнa инфopмaция. Имeннo cъдия Aлeĸcиeв бeшe пoдпиcaл paзpeшeниeтo зa пpилaгaнe нa cпeциaлни paзyзнaвaтeлни cpeдcтвa cpeщy дeпyтaтa oт ДΠC-Дoгaн Джeйxaн Ибpямoв.

Peшeниeтo мy ocтaна ocпopвaнo от съдийското cъcлoвиe, но прокуратурата го харесва.

Алексиев, има 14-годишен прокурорски стаж, преди през 2015 г. да стане съдия в Софийския градски съд.

Съпротивата на съдии показва, че има проблем и опасност протестите да се пренесат пред „по думите на Иван Брегов пред БНР, която по неведоми пътища контролира съдийската независимост и правосъдието в страната.

Показателен е и случаят с русенския съдия Ивайло Йосифов, притискан от Драгомир Кояджиков да оттегли кандидатурата за председател на Административен съд съд в Русе.

Две съдебни инстанции обявиха, че съдията не е пострадал и му отнеха правото да протестира квалификацията на деянието и прекратяването на дело от прокуратурата, независимо от становището на Наказателната на ВКС, че въпросът за вредите подлежи на преоценка от съдебните състави в подобни случаи.

Напълно обосновано е подозрението, че на първоинстанционния съдия от СГС, „доскорошен следовател“, атестацията за класиране като съдия е писал самият „обвиняем“ Кояджиков. На вместо да се отведе, съдията отхвърля жалбата на Йосифов срещу прекратеното производство на „най-влиятелния член на колегията“.

“ Загубим ли съда, губим всичко, коментира адвокат Даниела Доковска. Поводът беше решение на една бивша спецсъдийка, сега в СГС, отказала да промени парични гаранции с мотива, че обвиняемите са депутати и могат да вършат престъпления.