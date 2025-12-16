Цариградска: От съдиите на СГС зависи дали ще концентрират опасна еднолична власт в ръцете на председателя си

„Утре е тестът им – дали ще приемат за нужно да тълкуват ясната норма на ЗСВ (като онази, която прокурорската колегия тълкува в полза на Сарафов) или ще изискват от председателя Алексиев да се подчини на Закона“, изтъкна съдията във Фейсбук.

Според текста на чл. 86, ал. 1, т. 4 от ЗСВ, председателят на съда съвместно със своите заместници предлага на общото събрание разпределението на съдиите по отделения, когато има такива. Сега Алексиев иска утре Общото събрание на съдиите да му гласуват право еднолично да премества и командирова, а във ВСС се подготвя предложение за промяна на закона в този смисъл.

Целият коментар: