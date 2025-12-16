Цариградска: От съдиите на СГС зависи дали ще концентрират опасна еднолична власт в ръцете на председателя си

По повод информацията на ДеФакто за напрежение сред съдиите в ключовия Софийски градски съд заради желанието на председателя му Руси Алексиев лично да определя преместването и командироването на съдии, Владислава Цариградска коментира опасността от концентрацията на власт в едни и същ човек в съдийското или прокурорскта съсловие.
„Утре е тестът им – дали ще приемат за нужно да тълкуват ясната норма на ЗСВ (като онази, която прокурорската колегия тълкува в полза на Сарафов) или ще изискват от председателя Алексиев да се подчини на Закона“, изтъкна съдията във Фейсбук.
Според текста на чл. 86, ал. 1, т. 4 от ЗСВ, председателят на съда съвместно със своите заместници предлага на общото събрание разпределението на съдиите по отделения, когато има такива. Сега Алексиев иска утре Общото събрание на съдиите да му гласуват право еднолично да премества и командирова, а във ВСС се подготвя предложение за промяна на закона в този смисъл.
Целият коментар:
Това е опит да се установи опасна концентрация на власт в един човек (в случая Руси Алексиев, но и всеки нему подобен).
За да е ясно какво може да прави един контролиран председател с неудобни съдии, нека погледнем към прокуратурата,
откъдето започва кариерата на самия Руси Алексиев.
В деня след назначаването на Емилия Русинова за шеф на СГП (онази от снимките пред 8-те джуджета, която излизала с големи хартиени пликове от онзи офис, в който избраха българската евро прокурорка) със заповед от 28.05.2025 г. е реорганизирала поверената й прокуратура.
Наред с другото (като смяна на заместниците, сред които и Иво Илиев, чиято глава бе разбита с чукове) е сложила себе си и още шестима проверени кадри в отдел 06, който разследва престъпления, извършени от съдии и прокурори.
Така става ясно защо прокурорът Ивайло Занев, изобличил публично кражбата на 54 милиона в сакове от аферата “Хемусгейт”, е забутан в отдел 08 – гражданско-съдебен надзор.
Съдът на ЕС ясно посочва, че концентрация на съществени правомощия създава обективен риск за съдебната независимост, дори без доказана злоупотреба (съединени дела С-83/19 и др.).
Съдиите от СГС могат да спрат този централизиран управленски подход по модел на прокурорския.
Утре е тестът им – дали ще приемат за нужно да тълкуват ясната норма на ЗСВ (като онази, която прокурорската колегия тълкува в полза на Сарафов) или ще изискват от председателя Алексиев да се подчини на Закона.