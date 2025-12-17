След прегласуване, управляващите се отказаха от коригираните проектобдюджети на здравна каса и държавния бюджет за 2026 г.

Първовачално депутатите одобриха в дневния ред първо гласуване на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г., внесени от Министерския съвет. Предложението бе прието със 124 гласа „за“, 90 „против“ и 9 „въздържали се“.

На извънреден брифинг ГЕРБ и „Има такъв народ“ обявиха, че двете парламентарни групи ще подкрепят само удължителния закон, който още днес ще мине на две четения в пленарна зала.

При прегласуването гласуваха 188 народни представители, от които 14 „за“, 97 „против“, 77 се въздържаха, с което предложението бе окончателно отхвърлено. Това се случи с гласовете на ПП-ДБ, „Възраждане“, „Има такъв народ“, МЕЧ и „Величие“.

Очевидно се уплашиха от протеста, който свикахме, и веднага управляващата коалиция на Пеевски, на уредника на музея на социалистическите бюджети, гласува в обратната посока, заяви Ивайло Мирчев от ПП-ДБ в кулоарите на парламента.

С изявление от ТикТок лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че удължителният бюджет е вреден, но въпреки това партията му ще го подкрепи. „Виновните си имат имена: Асен Василев и хулиганската му групировка ПП-ДБ!„, каза Борисов.

Истината е, че в коригирания вариант на бюджета за 2026 г. се предвижда увеличение с 10% само на около 400 хил. души, които получават заплати от бюджета.

„За всички да е ясно, че последиците, до които води всичко това, са тежки – няма да има увеличение на доходите за учители, лекари, над 400 000 семейства – няма да получат навреме детски добавки, защото няма да има достатъчно приходи, над 100 000 лични асистенти ще имат забавяне на плащанията, 750 000 хора с увреждания също са изоставени без средства“, каза той.

Заседанието бе прекъснато заради сблъсък между Гюнай Далоолу от „ДПС- Ново начало“ и лидера на МЕЧ Радостин Василев.(виж вдясно)