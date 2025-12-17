След прегласуване, управляващите се отказаха от коригираните проектобдюджети на здравна каса и държавния бюджет за 2026 г.

Сбиване прекъсна заседанието на НС
Първовачално депутатите одобриха в дневния ред първо гласуване на законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г., внесени от Министерския съвет. Предложението бе прието със 124 гласа „за“, 90 „против“ и 9 „въздържали се“.
Преди сбиването в пленарната зала парламентът разгледа общо 6 предложения за допълнителни точки в дневния ред. Всички предложения бяха допуснати до гласуване, но нито едно от тях не събра необходимата подкрепа.
Единственото предложение, което беше прието, беше на Александър Рашев и Тошко Йорданов (ИТН) за включване в програмата на работата на парламента на второто гласуване на общ законопроект за изменения в Семейния кодекс.
Депутатите отхвърлиха и предложения за включването на проекти за решение по искане на изпълняващият функциите главен прокурор за разрешаване на възбуждане на наказателно преследване срещу народен представител, както и искане за изслушване на ръководството на енергийния сектор относно сделка за имот на територията на АЕЦ „Козлодуй“ на стойност близо 100 милиона лева.
Удължителният закон урежда приходите и разходите на държавата до приемането на редовен бюджет. Той може да действа най-много три месеца. В този период бюджетните заплати, без минималната работна заплата, остават без промяна и трябва да се съобразяват със събраните месечни приходи. Принципът е, че месечните разходи са 1/12 на базата на стария бюджет.
Предстои да и разгледат закона за бюджета и на второ четене.