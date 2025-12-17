Последни новини
Home / Законът / След прегласуване, управляващите се отказаха от коригираните проектобдюджети на здравна каса и държавния бюджет за 2026 г.

След прегласуване, управляващите се отказаха от коригираните проектобдюджети на здравна каса и държавния бюджет за 2026 г.

De Fakto 17.12.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 106 Прегледа

Defakto.bg
Сбиване прекъсна заседанието на НС
Депутатите отхвърлиха първоначалното си решение да започне процедура по обсъждане на коригираните проектобдюджети на здравната каса и държавния бюджет за догодина, внесени от правителството в оставка.

About De Fakto

Проверете също

В Съдебната палата се срещнаха и разговаряха върховни съдии и близки на загинали при пътнотранспортни произшествия

   В Съдебната палата беше проведен разговор между съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) Галина …

Варненския окръжен съд срещу общо 350 000 лева освободи от домашен арест общинските съветници по делото „Коцев“

  Варненският Окръжен съд пусна под парична гаранция двамата общински съветници Николай Стефанов и Йордан …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване