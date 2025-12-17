ССБ: От съдийското самоуправление не трябва да се отстъпва нито чрез законови промени, нито с отказ от самите съдии

Управителният съвет на Съюза на съдиите в България намира за необходимо да изрази становище по повод станалия обществено достояние въпрос, свързан с предстоящото Общо събрание на съдиите от Софийски градски съд относно правомощията на този орган на съдийско самоуправление.

Този въпрос е принципен и е от значение не само за конкретния съд. От друга страна, начинът по който на съответното общо събрание ще бъде взето решение по поставения за разглеждане въпрос неминуемо ще има отражение и върху работата на останалите съдилища, доколкото Софийски градски съд е най-големият окръжен съд в страната и втория по численост съд въобще, след Софийския районен съд.

Като организация, взела активно участие в обсъждането на измененията в Закона за съдебната власт, приети през 2016 г., Съюзът на съдиите в България е поддържал последователна позиция за разширяване на възможностите за съдийско самоуправление, които най-непосредствено могат да се осъществяват чрез участието на съдиите в общите събрания на съдилищата.

Положително оценихме осъществената тогава законова промяна, довела до разширяване на правомощията на общите събрания с вземане на решения, свързани с управлението на дейността на съответния съд. В последвалите години с редица законодателни решения и с практиката на Висшия съдебен съвет бяха ревизирани в отрицателна насока промените в ЗСВ от 2016 г., свързани с ограничаването на командироването, обвързването на процеса на атестиране с кадровото израстване и зачитането на решенията на т. нар. редови съдии при избора на председатели на съдилища.

Същевременно правомощията на Общите събрания да се произнасят при преместване на съдии от едно отделение в друго не бяха обект на такава ревизия, утвърди се и съответна практика в различните съдилища, чието съответствие със закона беше установено и в решения на Върховния административен съд.