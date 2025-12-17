ССБ: От съдийското самоуправление не трябва да се отстъпва нито чрез законови промени, нито с отказ от самите съдии

Управителният съвет на Съюза на съдиите в България намира за необходимо да изрази становище по повод станалия обществено достояние въпрос, свързан с предстоящото Общо събрание на съдиите от Софийски градски съд относно правомощията на този орган на съдийско самоуправление.
Този въпрос е принципен и е от значение не само за конкретния съд. От друга страна, начинът по който на съответното общо събрание ще бъде взето решение по поставения за разглеждане въпрос неминуемо ще има отражение и върху работата на останалите съдилища, доколкото Софийски градски съд е най-големият окръжен съд в страната и втория по численост съд въобще, след Софийския районен съд.
Като организация, взела активно участие в обсъждането на измененията в Закона за съдебната власт, приети през 2016 г., Съюзът на съдиите в България е поддържал последователна позиция за разширяване на възможностите за съдийско самоуправление, които най-непосредствено могат да се осъществяват чрез участието на съдиите в общите събрания на съдилищата.
Положително оценихме осъществената тогава законова промяна, довела до разширяване на правомощията на общите събрания с вземане на решения, свързани с управлението на дейността на съответния съд. В последвалите години с редица законодателни решения и с практиката на Висшия съдебен съвет бяха ревизирани в отрицателна насока промените в ЗСВ от 2016 г., свързани с ограничаването на командироването, обвързването на процеса на атестиране с кадровото израстване и зачитането на решенията на т. нар. редови съдии при избора на председатели на съдилища.
Същевременно правомощията на Общите събрания да се произнасят при преместване на съдии от едно отделение в друго не бяха обект на такава ревизия, утвърди се и съответна практика в различните съдилища, чието съответствие със закона беше установено и в решения на Върховния административен съд.
Управителният съвет на Съюза на съдиите в България потвърждава принципната си позиция в защита на трудно извоюваните възможности за съдийско самоуправление.
Правомощието на Общото събрание на съдиите да се произнася по въпроси, свързани с персоналния състав на отделенията в съдилищата е въпрос, свързан именно със самоуправлението и вътрешната организация на работа в съответните отделения.
Считаме, че отстъпление от установените в закона, макар и ограничени по своя обем, правомощия на общите събрания, не следва да се допуска нито чрез законодателни изменения, нито по реда на отказ от страна на самите съдии да упражняват тези правомощия.