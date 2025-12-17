В Съдебната палата се срещнаха и разговаряха върховни съдии и близки на загинали при пътнотранспортни произшествия

Share Facebook

В Съдебната палата беше проведен разговор между съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова – председател на ВКС, Лада Паунова – заместник-председател на съда и ръководител на Наказателната колегия, и Антоанета Данова – председател на отделение в Наказателната колегия, и представители на Сдружението „Ангели на пътя“, обединяващо граждани, които са загубили децата си или други свои близки след пътнотранспортни произшествия.

На срещата присъства и Николай Попов, баща на загинало дете при такова произшествие, съобщи ВКС.

Близките на загиналите са посочили своите констатациите си за дефицити в законодателството и в съдебната система – в съда и в прокуратурата, и са изразили недоволство от бавното правосъдие, от вида и размера на налаганите наказания по дела за престъпления на пътя, когато извършителите са употребили алкохол и наркотици или са шофирали с превишена скорост, както и когато престъплението е извършено на пешеходна пътека или след преминаване на червен светофар. Правят и уточнението, че според тях в съдебната система има много честни и достойни съдии и прокурори.

По време на срещата са отправени конкретни предложения, чрез които може да се постигне търсената от обществото справедливост.

Едно от тях е да бъде образувано тълкувателно дело пред Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, по което да бъде постановено решение за уеднаквяване на практиката по въпроса кои престъпления на пътя са извършени умишлено и кои – по непредпазливост, както и кога при транспортните престъпления започва т. нар. опасна зона (зона за предотвратяване на инциденти – най-малкото разстояние, на което едно превозно средство може да бъде спряно от момента на появяване на препятствието на пътя).

Хората настояват да се изследват причините за забавянията по делата, да се създаде по-добра нормативна уредба за вещите лица, да се организират обучения за съдиите, които разглеждат такива дела и др.

Председателят на ВКС Галина Захарова е изразила съпричастност към болката на участниците в разговора. Уверява ги, че са поставили важни за правосъдието въпроси: за наказателните политики, за противоречивата практика, за причините за забавяне на производствата. След уточнение, че на съдиите е забранено да обсъждат конкретни дела, представителите на ВКС са изразили своите позиции по общите констатирани проблеми. Очертала е пред пострадалите близки правомощията на съда, чрез които може да се постигнат част от очакваните от обществото резултати по отношение на производствата за пътнотранспортни произшествия.

Съдия Захарова е поела ангажимент през 2026 г. в съответствие с правомощията, предоставени от Закона за съдебната власт, да бъдат извършени тематични проверки на организацията на дейността на съдиите от апелативните съдилища относно движението на делата за престъпления по транспорта, като анализът на получените данни ще бъде използван за идентифициране на причините за забавянията по тези дела и за оптимизиране на съдопроизводствената дейност.

От своя страна, съдия Лада Паунова посочва, че резултатите от тематичните проверки ще бъдат използвани за основа на дискусия в рамките на стартиралата през 2025 г. серия от професионална обсъждания по актуални въпроси на съдебната практика, организирани от Върховния касационен съд. На този форум съдии от цялата страна ще имат възможност да се запознаят с резултатите от тематичните проверки в апелативните съдилища и да обсъдят начините за преодоляване на констатираните проблеми.

Председателят на ВКС уверява представителите на гражданското общество, че и в момента в Националния институт на правосъдието се провеждат обучения за съдии, разглеждащи дело за пътнотранспортни произшествия, като тези курсове ще продължат и през следващата година.

Срещата е протекла в конструктивен и градивен тон и от двете страни, а всички участници са останали удовлетворени от диалога и от очертаната посока за решаване на проблемите – със съвместните усилия на съдебната власт и на гражданското общество, включително и чрез отправяне на препоръки за законодателни промени, да се постигне по-бързо и справедливо правосъдие.