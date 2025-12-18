Борислав Сарафов държи на прицел кмета на Варна Благомир Коцев със старо дело за „неизгодна“ сделка

Share Facebook

Ако някой мисли, че сагата на варненския кмет Благомир Коцев е приключила с обвинението за корупция, сглобено от „специални“ свидетели на обвинението, никак не е оценил способностите на прокуратурата да държи под око „любимия“ си за тази година кмет.

Той остава на прицел, а за първи път излезе пряко доказателство за личното участие и принос в нестихващия интерес към Благомир Коцев от страна на т.нар. и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

„Престъплението“

Става дума за обвинение за „неизгодна сделка“ – като областен управител Благомир Коцев бил сключил два договора за правни услуги с адвокат при наличие на щатен юрисконсулт. По договорите са издадени две фактури на обща стойност 23 256 000 лв., като плащане има само по едната – 11 808 лв.

След като през август 2022 г. Благомир Коцев е освободен от длъжността областен управител, новият – стар управител Марио Смърков, разпорежда втората фактура, за 9840 лв., да не се плаща, а случаят се изпраща в прокуратурата.

След проверка Окръжна прокуратура – Варна прекратява производството поради липса на престъпление.

Постановлението е потвърдено от Варненския окръжен съд, който приема, че актът на прокуратурата е обоснован и законосъобразен, тъй като няма доказателства за извършено престъпление, а и липсват данни да е настъпила исканата от закона „значителна вреда“ от заплащането на адвокатските дейности.

„Наличието на заети щатни бройки в отдел „юридически“ не означава, че възложените с договора дейности са били ненужни. Необходимостта от тях зависи от конкретните условия, обстановка, преследвани резултати, обема на работа в отдела, мнението на ръководство за качеството, с което са били изпълнявани съответните задачи“, мотивира се съдът. „Твърде пресилено е становището, че в случаите, в които се получава дублиране на дейности между щатни служители и външни изпълнители това е престъпление, отбелязва окръжният съд.

По жалба на юрисконсулта на областната администрация (Г.П.) срещу прекратяването на наказателното производство делото е изпратено в Апелативния съд – Варна. Апелативният съд отменя прекратяването и приема, че

двата консултантски договора са неизгодна за управата сделка.

Според съда „касае се за опит към престъпление по чл.220 ал.1 НК, при което общият размер на вредата е 23 256 лв., от които е платена сумата по първата фактура – 11 808 лв. . „Тази стойност значително надхвърля „значителните вреди“, които възлизат в случая на 9 940 лв, изчислява съдът.

„По отношение на втората фактура се касае за довършен опит, тъй като деецът е сторил всичко възможно за постигане на общественоопасните последици, които обаче не са настъпили по причини извън неговата воля – плащането не е било извършено по разпореждане на новия областен управител“, е посочил апелативният съд.

Апелативните съдии анализират и оценяват и предмета на договора – правна помощ от адвокат. Според тях „адвокатските услуги за проучване на конкретни казуси, изготвяне на различни документи, устни консултации, процесуално представителство“, не били особено значими.

„По скромното мнение на този състав в голямата си част това са рутинни правни действия, които биха могли да бъдат извършени и от юрисконсултите на щат в областна администрация“, казват в решението си те.

В заключение връщат делото на прокурора за допълнително разследване. Това е станало на 25.09.2024 г.

След това повече, от година, няма данни за движение по делото.

И внезапно, през ноември т.г., материалите по възобновеното дело се оказват „изискани и изпратени във ВКП“, а с постановление на т.нар. и.ф. главен прокурор Сарафов от 24.11.2025 г. делото (N 6336 от 2022 г. заедно с досъдебно производство на КПК № 214/ 24 г. ) се възлага за „надзор“ на Софийска градска прокуратура.

Защо Сарафов се е заинтересувал именно от това дело и въпреки съмнителната си легитимност като и.ф. главен прокурор, е изискал преписка и я възложил за надзор на Софийска градска прокуратура? Не се ли натрапва само една причина – Софийската градска прокуратура е готова с лека ръка да обвинява Коцев, независимо от фактите и закона.

Но дори това да не се случи, все пак папките се трупат, Варна е важен град и прокуратурата активно се бори с недъзите на администрацията!

Но тук възниква проблем – интересът е само към делата на областния управител в миналото, а сега кмет на Варна Благомир Коцев.

Нито веднъж не забелязахме Сарафов да е проявявал интерес към делата срещу бившия кмет на Варна Иван Портних –

за тръбата във Варненското езеро и за рибарското пристанище.

За аварията и замърсяването на Варненското езеро от канализационна тръба Окръжната прокуратура във Варна повдигна обвинение на Портних . В резултат на аварията 8,34 хиляди кубични метра фекални води всеки ден са се изливали във Варненското езеро. За това замърсяване се разбра през 2020 г., докато Портних беше кмет, а от Община Варна обявиха, че е се е знаело за аварията, но гражданите не са били информирани.

Портних бе обвинен, че е позволил морските води да бъдат замърсени, с което са нанесени вреди на околната среда. ( Наказанието за подобно престъпление е от 2 до 8 години лишаване от свобода и глоба от 10 000 до 50 000 лева.). Започна игра на котка и мишка между прокуратурата и съда, като май има шанс все пак делото да бъде разгледано от съд.

Въпреки че месеци наред пресата писа за съмнения около т.нар. рибарско пристанище, в края на краищата не българската, а Европейската прокуратура повдигна обвинение и внесе в съда делото срещу Портних за получаване чрез измама на европейски средства на стойност от 3,4 млн. евро.

Оценената щета за бюджета на ЕС възлиза на приблизително 2,8 млн. евро, а допълнителната щета за националния бюджет се изчислява на 675 475 евро. Случаят е публикуван в Черната книга на правителственото разхищение в България през 2021 г. и е бил докладван на Европейската прокуратура от ОЛАФ, научихме от Европейската прокуратура.

Тези две дела са с очевидна фактическа сложност и представляват сериозен обществен интерес. Не се забелязва обаче т.нар. и.ф. главен прокурор да се е заинтересувал от тях.

Къде-къде по-важно е обвинението за предполагаемите вреди от два договора с адвокат на стойност 23 000 лв., от които са платени 11 808 лв.

от някакви милиони за несвършена работа.

Предполагаемата измама освен европейския бюджет засяга и българския, а Сарафов нямаше да сбърка, ако се бе заинтересувал от рибарското селище така, както се интересува от адвокатските хонорари, като дори можеше да изпревари прокуратурата на Кьовеши.

По съмнителни обвинения Благомир Коцев стоя пет месеца в ареста. Без да е причинил вреда и да е получил незаконни облаги, бе пуснат под гаранция от 200 000 лв.

„Колегата“ Портних, обвинен за замърсяване с фекалии на морската вода и засягане на европейския и българския бюджет за над 3 милиона евро, е с парична гаранция от 5000 лева.

На никого не пожелаваме да бъде задържан под стража, но от времето на спецправосъдието, което се възроди напоследък, това става основен начин за репресия на „ненашите“.

И разликата в третирането на „наши“ и “ чужди“ обвиняеми просто вади очите и няма как да не събужда възмущение от двойния аршин по върховете на прокуратурата.

В помощ на прокуратурата

Понеже обвинителната дейност е трудоемка работа, предлагаме информация и съдебна практика във връзка с договори за адвокатски услуги. Може би това ще подтикне прокуратурата навреме да се откаже от обречените обвинения. А ако не го стори – ще се наложи пак да напомняме за двойния аршин.

Държавата е платила над 2 408 000 лева адвокатски хонорари за защита по делото за т.нар. „царски имоти“ и вероятно продължава да плаща. Очевидно държавата е преценила, че цялата армия от юрисконсулти в държавната администрация не може да се справи с делата, било защото са много заети с текущите си задачи, било защото казусът е твърде сложен.

Йорданка Фандъкова, като кмет на София, по информация в медиите, е платила над 470 000 лв. по договори за правна защита. 108 000 лв. са платени от Столична община за процесуална защита по делото срещу мръсния въздух в София. По логиката на днешните разследващите от КПК и т.нар. и.ф. главен прокурор, Йорданка Фандъкова трябваше отдавна да бъде привлечена под отговорност за платените от бюджета на СО възнаграждения за адвокатски услуги при наличие на щатни юрисконсулти в общината.

Прокуратурата би следвало да си припомни, че по шумно разгласеното от нея дело срещу Мирослав Боршош, като директор на НДК, за сключени договори с адвокатски кантори, той бе оправдан с ясни и категорични мотиви от Апелативния съд – София.

„..Тезата на обвинението е несъстоятелна, тъй като няма правна забрана ръководители на бюджетни организации, публични дружества и други правноорганизационни форми да сключват договори с адвокатски кантори за юридическо съдействие (консултанска дейност или процесуално представителство), независимо, че щатното им разписание включва длъжностните „юрисконсулт“ .. Договорите са резултат от конкретна мениджърска дейност и те нямат престъпен характер.

Няма как да се твърди и че са довели до значителни щети като обществено-опасен резултат, измерими с платеното от възложителя по двата договора, защото те са двустранни и възмездни, с възникващи права и задължения и за двете страни, сведени до това, че срещу заплащания месечен абонамент „НДК КЦС“ ЕАД е получавал реална насрещна услуга,т.е. касае се за две изпълнени насрещни престации.

Прокуратурата не е поискала ревизия от ВКС на това решение.

Но друго е да се казваш Благомир Коцев и да си член на опозиционната партия, която закри любимото на ГЕРБ и върховното ръководство на прокуратурата спецправосъдие.

Ама адвокатските услуги били законни, така е, но не и ако иде реч за ненагледния кметски пост в бунтовна Варна.

Друго е и някой от първия ред, дето все го свалят, а той си е все там, да си е харесал кмета на Варна и да не сваля очи от него.

П.П. И все пак, понеже правосъдието е скъпа дейност – ще каже ли някой ден прокуратурата колко заплати са платени на прокурори, за да разследват повече от три години явно несъстоятелното обвинение срещу Благомир Коцев за „неправилно“ похарчени 11 808 лв.? При средна заплата на прокурор в окръжна прокуратура от около 7 000 лв.