Последни новини
Home / Законът / Два протеста в София днес – единият под мотото #НеХраниПрасетоСТвоитеПари, другият – „СарафOFF“

Два протеста в София днес – единият под мотото #НеХраниПрасетоСТвоитеПари, другият – „СарафOFF“

De Fakto 18.12.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 210 Прегледа

Defakto.bg

Два протеста се очакват тази вечер в центъра на София. Събитията са заявени в Столичната община, съобщи БТА.

Единият протест е от 18:00 часа пред парламента и е организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“ под мотото #НеХраниПрасетоСТвоитеПари. Основният мотив, който изтъкват от формацията, е четвъртият опит на управляващите в оставка да прокарат бюджета през парламента.

Вероятно именно призивът за протест спря коалицията да гласува редовните бюджети във вчерашния хаотичен ден в пленарната зала. Мнозинството първо гласува в дневния ред да влязат едновременно взаимно изключващите се проекти за редовен бюджет и удължителен закон, а след като ПП-ДБ почнаха да призовават за протест, отхвърлиха редовните бюджети от дневния ред и гласуваха на първо и на второ четене удължителния закон.

Инициатива „Правосъдие за всеки“ призова гражданите на протест  в  18 ч. пpeд Cъдeбнaтa пaлaтa, за да поискат от  BCC и Capaфoв  дa cпpaт c oбcлyжвaнeтo нa лични и пoлитичecĸи пopъчĸи.  Протестът е  с мото „СарафOFF“.

Около о 19:00 часа, протестът  ще се присъедини към протестиращите пред парламента.

По последни данни от изселдване на  Алфа рисърч“, доверието към Сарафов е критично ниско –  той е полечил 4% положителни, 38% неутрални и 58% отрицателни оценки.

 Под натиск 
Делян Пеевски е освободил кабинета си в Народното събрание,  бивш на Тодор Живков,  след като вчера покани журналисти да разгледат „“музей на сглобката“, в какъвто го беше превърнал.
Под натиск на ДБ той обяви пред журналисти  готовност сам да се откаже и от държавната си охрана, като заяви, че ще иска комисията, която оценява рисковете, още преди заседанието да се произнесе дали охраната му трябва да остане.
В нея членуват председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“(ДАНС) Деньо Денев, председателят на Националната служба за охрана (НСО) Емил Тонев, както и главният секретар на МВР Мирослав Рашков

About De Fakto

Проверете също

Кодекс на труда: Родителите с деца до 12 години имат право на гъвкаво работно време през цялата година

Промени в Наказателния кодекс – затвор и глоби за предоставяне на социални услуги без лиценз  …

Окончателно депутатите приеха възможност за споделено родителство в Семейния кодекс

Депутатите приеха на второ четене промените в Семейния кодекс, извършени по законопроекти на три парламентарни …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2025 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване