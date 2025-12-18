Два протеста в София днес – единият под мотото #НеХраниПрасетоСТвоитеПари, другият – „СарафOFF“

Два протеста се очакват тази вечер в центъра на София. Събитията са заявени в Столичната община, съобщи БТА.

Единият протест е от 18:00 часа пред парламента и е организиран от „Продължаваме промяната – Демократична България“ под мотото #НеХраниПрасетоСТвоитеПари. Основният мотив, който изтъкват от формацията, е четвъртият опит на управляващите в оставка да прокарат бюджета през парламента.

Вероятно именно призивът за протест спря коалицията да гласува редовните бюджети във вчерашния хаотичен ден в пленарната зала. Мнозинството първо гласува в дневния ред да влязат едновременно взаимно изключващите се проекти за редовен бюджет и удължителен закон, а след като ПП-ДБ почнаха да призовават за протест, отхвърлиха редовните бюджети от дневния ред и гласуваха на първо и на второ четене удължителния закон.

Инициатива „Правосъдие за всеки“ призова гражданите на протест в 18 ч. пpeд Cъдeбнaтa пaлaтa, за да поискат от BCC и Capaфoв дa cпpaт c oбcлyжвaнeтo нa лични и пoлитичecĸи пopъчĸи. Протестът е с мото „СарафOFF“.

Около о 19:00 часа, протестът ще се присъедини към протестиращите пред парламента.

По последни данни от изселдване на Алфа рисърч“, доверието към Сарафов е критично ниско – той е полечил 4% положителни, 38% неутрални и 58% отрицателни оценки.

Под натиск

Делян Пеевски е освободил кабинета си в Народното събрание, бивш на Тодор Живков, след като вчера покани журналисти да разгледат „“музей на сглобката“, в какъвто го беше превърнал.

Под натиск на ДБ той обяви пред журналисти готовност сам да се откаже и от държавната си охрана, като заяви, че ще иска комисията, която оценява рисковете, още преди заседанието да се произнесе дали охраната му трябва да остане.

В нея членуват председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“(ДАНС) Деньо Денев, председателят на Националната служба за охрана (НСО) Емил Тонев, както и главният секретар на МВР Мирослав Рашков