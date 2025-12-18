Кодекс на труда: Родителите с деца до 12 години имат право на гъвкаво работно време през цялата година

Последни новини
De Fakto 18.12.2025

Родителите (осиновителите) на деца до 12 години да могат да са на гъвкаво работно време през цялата година, реши окончателно парламентът с приети на второ четене промени в Кодекса на труда.

Първоначалното предложение беше това да важи само за лятната ваканция, но между двете четения беше внесено и одобрено днес от депутатите в пленарната зала да има възможност за гъвкаво работно време в този случай целогодишно.

Измененията са внесени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

„За“ промените в Кодекса на труда гласуваха 166 народни представители – ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“, „Алианс за права и свободи“ и трима нечленуващи в парламентарна група депутати. „Против“ беше групата на „Морал, единство, чест“. С „въздържал се“ гласуваха трима народни представители от ПП-ДБ и ПГ „Величие“.

Поправки в Наказателния  кодекс

По повод  т.нар.  ужаси в домовете за възрастни хора, депутатите гласуваха на второ четене промени в НК. Те предвиждат до  5 години затвор и 5000 лв. глоба за лице, което предоставя социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или социална услуга без лиценз, ако преди това е имало наказание по административен ред.

Наказание до 6 години лишаване от свобода и глоба до 20 000 лв. може да се наложи, ако деянието е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително и целта е имотна облага.

До 8 години затвор и глоба до 50 хил. лева ще се налага, ако деянието представлява опасен рецидив или лицето е част от организирана престъпна група.

Не беше прието предложението за наказание до 3 години лишаване от свобода или пробация за нарушаване на стандартите за качество на предоставяната грижа.

Законът влиза в сила от 31 януари 2026 г.

 

 

 

