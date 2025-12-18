Кодекс на труда: Родителите с деца до 12 години имат право на гъвкаво работно време през цялата година

Промени в Наказателния кодекс – затвор и глоби за предоставяне на социални услуги без лиценз

Родителите (осиновителите) на деца до 12 години да могат да са на гъвкаво работно време през цялата година, реши окончателно парламентът с приети на второ четене промени в Кодекса на труда.

Първоначалното предложение беше това да важи само за лятната ваканция, но между двете четения беше внесено и одобрено днес от депутатите в пленарната зала да има възможност за гъвкаво работно време в този случай целогодишно.

Измененията са внесени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и група народни представители.

„За“ промените в Кодекса на труда гласуваха 166 народни представители – ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“, „Алианс за права и свободи“ и трима нечленуващи в парламентарна група депутати. „Против“ беше групата на „Морал, единство, чест“. С „въздържал се“ гласуваха трима народни представители от ПП-ДБ и ПГ „Величие“.

Поправки в Наказателния кодекс

По повод т.нар. ужаси в домовете за възрастни хора, депутатите гласуваха на второ четене промени в НК. Те предвиждат до 5 години затвор и 5000 лв. глоба за лице, което предоставя социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или социална услуга без лиценз, ако преди това е имало наказание по административен ред.

Наказание до 6 години лишаване от свобода и глоба до 20 000 лв. може да се наложи, ако деянието е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително и целта е имотна облага.

До 8 години затвор и глоба до 50 хил. лева ще се налага, ако деянието представлява опасен рецидив или лицето е част от организирана престъпна група.

Не беше прието предложението за наказание до 3 години лишаване от свобода или пробация за нарушаване на стандартите за качество на предоставяната грижа.

Законът влиза в сила от 31 януари 2026 г.