Окончателно депутатите приеха в Семейния кодекс възможност за споделено родителство

De Fakto 18.12.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 70 Прегледа

Депутатите приеха на второ четене промените в Семейния кодекс, извършени по законопроекти на три парламентарни групи – ГЕРБ-СДС, ИТН и „Възраждане“.

Законът предвижда, когато и двамата родители са заявили желание за упражняване на родителските права и това е в интрес на детето,  съдът да може да  присъди съвместно упражняване на тези права и задължения след развода, както и  да уточни конкретни мерки за всеки от родителите.

Ако не се постигне   съгласие за някои от правата и задълженията си, съдът да разрешава разногласията между тях.

При развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес. Споразумение може да се постигне във всяко положение на делото и за съвместно упражняване на родителските права и задължения, като в този случай родителите договарят конкретни мерки за разпределяне на правата и задълженията между тях, а съдът утвърждава споразумението, гласят приетите текстове.

Предвижда се родителят, при когото детето живее, да съдейства на другия родител и своевременно да му предоставя информация за всяко дете, да уведомява другия родител предварително и да представя съответен документ, когато определеният режим на лични отношения не може да се спази поради болест на детето, училищна заетост или друга основателна причина и трябва да бъде променен за определен ден, седмица или друг период от време.

В случай, че обстоятелствата се изменят, включително при искане за промяна в местоживеенето на детето в друго населено място или в чужбина без съгласието на другия родител, при неспазване на режима за лични отношения, ограничаване на личните контакти на детето с другия родител и неизпълнение на задълженията за уведомяване, съдът по молба на засегнатия родител, по искане на дирекция „Социално подпомагане“ или служебно може да измени режима на лични отношения и при необходимост да определи допълнителни мерки, предвиждат още измененията.

От ИТН се обявиха против предложението на Деница Сачева от ГЕРБ-СДС от окончателния текст да отпадне изричното записване на изискването при такива дела съдът да разглежда „данните за отчуждаващо поведение или доказано домашно насилие“.

Сачева поиска да отпадне и текстът, според който „системното препятстване на лични отношения с детето от родителя, на който са предоставени родителските права, да е основание за изменение на постановения режим и за определяне на нови мерки“.

Според Александър Рашев от ИТН така се нарушава първоначалната идея за реални мерки срещу родителско отчуждение:

Това означава, че съдът по никакъв начин няма да разглежда данни за отчуждаващо поведение или доказано домашно насилие. По отношение на алинея 11 това всъщност са и самите мерки срещу неизпълнение на съдебно решение, а именно при системно възпрепятстване на режима на лични отношения, когато единият родител не спазва съдебно решение, при два пъти в рамките на една година другият родител да може да заведе ново дело за родителски права“.

ГЕРБ търси разумния баланс, отговори Деница Сачева от ГЕРБ-СДС:

Неслучайно днес има два протеста. Единият е протеста на майките. Другият е контрапротеста на бащите. Фактът, че действително ние трябва да се борим именно с този проблем – проблемът с отчуждаващото поведение, но също така е и факт, че понастоящем начинът, по който е възложено в законодателството да се случва това, предпоставя и доста субективизъм. Смятаме, че на този етап тези редакции биха били максимално балансирани спрямо различните интереси„.

Последно – предложението на Сачева  беше прието.

