Опитите чрез КПП да бъде отстранен варненския кмет продължават, твърдят от „Продължаваме промяната“

В позиция „Продължаваме промяната“, разпространена в социалните мрежи от „Продължаваме промяната“, изказват опасения, че се правят опити законно избрания кмет на Варна Благомир Коцев да бъде отстранен от поста му.

Преди два дни Комисията за противодействие на корупцията е поискала от ЦИК данни за отпуските на Коцев през последните месеци, посочват от партията.

Отпуските са абсолютно извън правомощията на КПК. Антикорупцонната комисия няма никакво право да се произнася за отпуски или да заповядва на ЦИК и ОИК да вземат решения, твърдят от ПП.

Казусът с отпуските наистина стои без решение във варненската избирателна комисия. Тя все още не се е произнесла има ли нарушение при ползването им, докато Коцев бе в ареста .- нарушение, което да повлече процедура по отстраняване. Бойко Борисов бе наредил на членовете на комисията, избрани от квотата на ГЕРБ, да не гласуват срещу Коцев.

„Подходът е ясен. През КПК Пеевски изпраща послание на хората на Борисов в ОИК-Варна да освободят Коцев. Ясно е, че Пеевски го е страх от Коцев, защото той вече не е зад решетки и може да говори“, обобщава ПП.

Самият Коцев след излизането от ареста бе споменал като източник на проблемите си „Новото начало“.

