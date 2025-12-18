Пред Съдебната палата поискаха оставката на Сарафов, на пл. „Независимост “ – избори и 100% машинен вот

Пореден протест с искане за оставка на Борислав Сарафов се събра тази вечер пред Съдебната палата в София. Организатори са от инициативата „Правосъдие за всеки“. Протестиращите изпълниха пространство по булеварда пред Съдебната палата – от площад „Света Неделя“ до улица „Алабин“. Чуха се скандирания „Сарафов вън!“

При различни обстоятелства се провежда тази вечер протестът – правителството на тройната коалиция подаде оставка, но според организаторите от „Правосъдие за всеки“ Бойко Борисов и Делян Пеевски продължават да държат контрола на съдебната власт.

Те припомнят за изтеклите мандати на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, на Висшия съдебен съвет, на изпълняващия функциите председател на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) Антон Славчев, като настояват промяната да започне именно с възстановяването на реда и законността в съдебната система, включително за да бъде гарантирано провеждането на честни и свободни избори.

В призива си организаторите заричат това да е последното гражданско предупреждение да се изпълни закона и да спре обслужването на лични и политически поръчки. Върху сградата на Съдебната палата се прожектира образът на Борислав Сарафов и надпис: „Пеевски, Борисов, Сарафов = на организирана престъпна група“.

„Славчев, вън! Сарафов, вън!“,

заяви Велислав Величков от Гражданска инициатива „Правосъдие за всеки“ и също призова за промяна в Изборния кодекс и 100% машинно гласуване. „Подали ли са оставка Пеевски и Борисов от съдебната власт? А трябва ли да подадат?“, попита той. Протестиращите граждани скандираха: „Да!“.

„Студенти срещу мафията“ се казва една от новите организации, които бяха обявени по време на протеста.

„Съдебната система е имунната система на една държава. Нищо в една държава не може да бъде подредено както трябва, докато няма независимо работеща съдебна система, а ние нямаме такава от много време – имаме изпълняващ функциите, дори не длъжността, дори не по титла длъжност главен прокурор, който много отдавна е извън мандат. За да могат да се променят нещата в съдебната система, трябва да има съвсем друго, преструктурирано мнозинство в парламента, първо, и второ – трябва да има друг обществен договор. Просто трябва обществото да узрее, да бъде безкомпромисно към този модел„, посочи участничка в протеста.

Тук сме защото сме млади хора, които искат да останат и да работят в България и не искаме хора като Пеевски, като Борисов, като Сарафов да дърпат конците и да се подиграват с нашето бъдеще, нашето настояще“, коментираха други демонстрантите.

По-късно протестистиращите от Съдебната палата се вляха в пространството на Триъгълника на властта, където на на площад „Независимост“ бе свикан друг протест от ПП-ДБ, на който гражданите се обявиха за честни избори с машинен вот и връщане изцяло на машинното гласуване.

Над трибуната над сцената се прожектираха клипове, свързани с Делян Пеевски и неговите парламентарни изяви, по сградите с лазер се изписват призиви.