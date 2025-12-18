Съдът на ЕС върна на Общия съд дело за вреди срещу Frontex за липса на съдебен контрол върху доказателствата

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Като връща определение на Общия съд Съдът на ЕС защитава правото на ефективен съдебен контрол

Общият съд е трябвало да адаптира тежестта на доказване и да разгледа доказателствата, с които разполага Frontex, за да осигури такъв контрол – заключава СЕС по дело C-136/24 P | Hamoudi/Frontex

Казусът

Сирийският гражданин Hamoudi твърди, че е бил жертва на отблъскване в Егейско море, след като е слязъл на гръцкия остров Самос, за да поиска убежище през април 2020 г.

При пристигането им обаче местната полиция конфискувала телефоните на търсешите убежище и ги откарала на плажа, откъдето те били принудени да се качат отново на борда и били върнати в морето.

На следващия ден кораб на турската брегова охрана е взела тези лица на борда си и ги е прехвърлил в Турция.

Според Hamoudi по време на това отблъскване над мястото на събитието няколко пъти прелетял самолет за наблюдение, извършващ полети за Европейската агенция за гранична охрана и брегова охрана (Frontex).

С иск пред Общия съд на Европейския съюз Hamoudi претендила Frontex да бъде осъдена да му изплати обезщетение за неимуществената вреда, която твърди, че е претърпял в резултат на това отблъскване, в което Frontex била замесена.

Общият съд отвръля иска му поради липса на убедителни доказателства за неговото присъствие по време на това отблъскване, без да уважи исканията му да разпореди на Frontex да представи определени документи, с които тази агенция разполага и които могат да подкрепят този иск.

Тогава Hamoudi подава жалба пред Съда на ЕС.

Сезиран с жалба, Съдът отменя решението на Общия съд.

Той постановява, че Общият съд е нарушил правото на ефективна съдебна защита на ищеца, като не е приложил правилно правилата, регулиращи тежестта на доказване и събирането на доказателства, в контекста на твърдяно отблъскване, в което е замесена Frontex.

Предвид трудността и дори и невъзможността за жертвите на такова отблъскване да съберат убедителни доказателства за него и факта, че е възможно такива доказателства да се намират у Frontex, зачитането на правото на ефективна съдебна защита изисква разместване на тази тежест на доказване.

СЕС припомня, че като част от европейската гранична и брегова охрана Frontex носи правна отговорност за дейностите, които контролира или координира. Освен това, регламентът за Frontex2 задължава тази агенция да гарантира спазването на основните права, както и принципа на неотблъскване при тези дейности.

Съдът отбелязва, че правото на ефективни правни средства за защита, гарантирано от член 47 от Хартата, би било илюзорно, ако от жертвите на отблъскване в зона, в която Frontex провежда операции, се изисква да докажат с убедителни доказателства съществуването на това отблъскване и че са били присъствали по време на него.

Всъщност, към момента на събитията тези жертви се намират в особено уязвимо положение, което дори изключва, събирането на такива доказателства, което би могло да предостави фактически имунитет на Frontex и да застраши ефективната защита на основните права на посочените жертви.

Освен това Frontex може да разполага с информация, която позволява да се докаже наличието на отблъскване, като се има предвид задачата ѝ да събира оперативни данни и задължението ѝ да следи за спазването на основните права по време на операциите си.

Ето защо Съдът счита, че правото на ефективна съдебна защита изисква адаптиране на тежестта на доказване в смисъл, че лице, което твърди, че е жертва на отблъскване, в което е замесена Frontex, трябва да представи не убедителни доказателства, а начало на доказателство за провеждането на това отблъскване и за своето присъствие по време на него.

Освен това, посочва Съдът, в конкретния случай писмените свидетелски показания на Hamoudi и статия в пресата, в която се разказва за операцията по отблъскване, на която той твърди, че е бил жертва, са достатъчно подробни, конкретни и съгласувани, за да съставляват такова начало на доказателство.

Съдът уточнява, че Общият съд е длъжен да проведе разследване по делото, за да може да прецени истинността на това отблъскване и на присъствието на жалбоподателя по време на него.

Ето защо Общият съд е трябвало да предприеме процесуално-организационни действия или действия по събиране на доказателства, за да получи от Frontex цялата релевантна информация, с която разполага тази агенция, както е поискал г-н Hamoudi.

С тези мотиви Съдът отменя обжалваното определение и връща делото на Общия съд, за да се произнесе отново, като вземе предвид изискванията, произтичащи от правото на ефективна съдебна защита на потенциалните жертви на отблъскване.

1 Определение от 13 декември 2023 г., Hamoudi/Frontex, T-136/22 (вж. също Прессъобщение No 188/23).

2 Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 година за европейската