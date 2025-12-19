Адв. Михаил Екимджиев: Сарафов не трябва да бъде допускан да влиза в кабинета на главния прокурори

Share Facebook

Статуквото следва принципа, „ако не можеш да овладееш един процес, опитай да го оглавиш или поне да си присвоиш неговите искания“. Това коментира в предаването „(О)позиция“ на „Сега“ адвокат Михаил Екимджиев.

„Виждаме как почти без бой вече започнаха Пеевски и Борисов. Първо се съгласиха да оттеглят бюджета, после се съгласиха да подадат оставката на правителството на Росен Желязков. Сега Пеевски доброволно ще напусне кабинета на Тодор Живков, в който направи някакъв идиотски музей, прилагайки принципа на погнусата“, посочи адвокатът.

Според него се правят отстъпки, за да се понижи градусът на общественото напрежение. „Не изключвам Борисов и Пеевски да предложат някакви изменения в Закона за съдебната власт или в Конституцията. Да се приемат, примерно, нови ограничаващи правомощия на главния прокурор, за които се борим от десетилетия. И после, когато по този начин бъде потушен градусът на общественото напрежение, Конституционният съд просто ще отмени поправките“, посочи той.

Екимджиев призова протестиращите „да не затъват в тези процедурни миазми, а да се концентрират в ядрото на злото“. „Те протестираха срещу мафията. Нейният крепител е Борислав Сарафов“, посочи още Екимджиев. „Изключително важно е тези протести, тези хора да не допуснат Борислав Сарафов вече да влиза в кабинета на главния прокурор. Имат желязно законово основание в закона“, каза той.

„Европейският съюз няма да дойде с танковете да ни освобождава от нашата мафия, която е завладяла институциите. Това, което може да направи Европа, е да ни осигури подкрепяща среда. И ние видяхме знакови посещения на посланиците на Франция и на Германия във Върховния касационен съд, а не при самозванеца Сарафов, с който дори Лаура Кьовеши не искаше да се види. Така че ние можем да разчитаме на подкрепа. Ако пък не се случи, ще последваме примера на Унгария. Ще ни бъдат орязвани европейските средства по плана за възстановяване“, обясни още Екимджиев.

Според него централизирането на делата за отчуждаване на частни имоти за обекти от национално значение във Върховния административен съд ще бъде във вреда на гражданите. „Проблемът е очевидно прокорупционен. Ако например бъдат заложени 100 милиона за изграждането на 10 километра магистрала, и в тях, вместо дължимите 30 милиона, които да бъдат дадени на собствениците на отчуждаемите имоти, им се дадат 10 пъти по-малко – 3 милиона, тогава остават 27 милиона за този кеш в чували, който беше установен за магистрала „Хемус“, но беше покрит от прокуратурата“, смята той. „Тези новоназначени 16 върховни административни съдии ще бъдат кучетата пазачи на тази мафиотска клика“, каза Екимджиев.