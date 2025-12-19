Последни новини
Home / Законът / Адв. Петромир Кънчев: Площадът показа,че политическите сили трябва да са по – категорични спрямо Борислав Сарафов

Адв. Петромир Кънчев: Площадът показа,че политическите сили трябва да са по – категорични спрямо Борислав Сарафов

De Fakto 19.12.2025 Законът Напишете коментар 166 Прегледа

Адв. Петромир Кънчев

Политическите сили трябва да са доста по-категорични в действията си и спрямо Борислав Сарафов. След големите протести и подадената оставка две са темите – освен темата за изборите, която е най-важна в момента, защото те предстоят, е и темата за правосъдието„.

Това заяви пред БНР адв. Петромир Кънчев.

„Самите хора, а и в разговорите със студентите, които преобладават на тези многолюдни протести – самите те повдигнаха темата, че правосъдието е по-важната тема. Бях изненадан да го чуя това и от протестиращите медици. Самият площад подсказва, както подсказа за оставката, и че темата правосъдие е най-важна„, коментира той в интервю за предаването „Преди всички“.

Според него изпълняващият функциите главен прокурор е абсолютно дисфункционален. По думите му Борислав Сарафов има на половина по-нисък процент одобрение от Пеевски:

„Това е един кръг около прокуратурата и неговите роднини и близки“.

„10 години обясняваме, че правосъдието и реформата там е най-важната темаХората най-вероятно вече са започнали да чуват и да го усещат. Тази тема ще остане такава, докато не бъде разрешено нещо“, подчерта адв. Кънчев.

По думите му в съдебната система има огромен страх от прокуратурата. За него това е безконтролна власт:

„Тази неравнопоставеност – ти да се поставиш над съда и да го разследваш, да разследваш хора, които нямаш право да разследваш – това е вече произвол, при който всеки един се разпознава като потенциална жертва на това„.

