Остри реакции и протест срещу отстраняването на журналистката Мария Цънцарова от сутрешния блок на bTV

Водещите на сутрешния блок „Тази сутрин“ на bTV Мария Цънцарова и Златимир Йочев ще напуснат предаването. По информации от нюзрума смяната на водещите се представя като част от промяна в публицистичните формати на телевизията. От понеделник предаването „Тази сутрин“ ще има други водещи.

В петък Цънцарова е била извикана на разговори с ръководството на телевизията в присъствието и на изпълнителният директор на телевизията Ралф Бартолайт, на окйто се разбрало, че повече няма да участва в сутрешния блок, но й било направено предложение, по което тя може да помисли до понеделник.

По добре изпитана рецепта, която гласи, че неудобните, но пък символни за националните телевизии лица се отстраняват преди празници, в дните преди Коледа bTV опитва да се освободи от водещата на сутрешния блок на медията Мария Цънцарова, съобщи „Капитал“.

Официална позиция до момента на bTV няма.

По повод рокадата съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев обяви от трибуната на Народното събрание, че Цънцарова е уволнена.

„Един независим български журналист е уволнен от частна медия, която е под контрола на Делян Пеевски през мобилен оператор и през интереси за милиарди в железопътния бизнес“, заяви той.

„Така се получава, защото в телевизиите собственост имат и мобилните оператори. Мобилните оператори получават едни ваучери от държавата за стотици милиони. Собствениците на тези компании продават на държавата и други неща, например мотриси и става дума за милиарди. И когато става дума за милиарди, на собствениците на телевизии им се казва – или ще мълчиш и новините ще изглеждат, както ти кажа, или тези милиарди няма да потекат към тебе. Назначават се за шефове на публицистиката в телевизиите едни кебапчии, известни със своята повратливост, които са срам за журналистиката“, заяви Мирчев, без да конкретизира.

След това спомена оператора „Йеттел“ и директора на „Новини, актуални предавания и спорт“ в bTV Асен Иванов.

„Мария Цънцарова е журналист с характер и собствено мнение. Разговорите при нея са знакови, че силният политик не би трябвало да се страхува от журналистически въпроси. А изводите, че силният политик знае, че удобното мълчание е най-опасно“, написа заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева във фейсбук.

От АЕЖ организират

протест в защита на Цънцарова и Йочев от 18:00 ч. на паркинга на bTV.

„Мария Цънцарова е обект на политически атаки от години, а през последните месеци срещу нея се води активна кампания в жълтите медии, включително с публикации за нейното сваляне от ефир„, се казва в позицията на АЕЖ.

Българският хелзинкски комитет следи с тревога сведенията, според които журналистката и водеща Мария Цънцарова е била свалена от ефир или отстранена от водене на сутрешния блок „Тази сутрин“ по bTV, посочва в позиция организацията

„Особена тревога предизвиква фактът, че отстраняването на Цънцарова се случва в момент на предстояща предизборна кампания, в рамките на която достоверната и критична журналистика е от ключово значение за гарантиране на информирания и свободен политически избор на гражданите. Нещо повече, наличието на критични гласове е жизненоважно имено в периода на предизборни кампании, платени послания и високо недоверие в институциите.

Преди месец Цънцарова беше сред малкото гласове в националните медии, които си позволиха да поставят

въпроса за възнагражденията в съдебната власт

и в частност тези на членовете на ВСС, които повече от две години работят с изтекъл мандат.

През последните седмици на 2025 г. слуховете, че бТВ се опитва да заглуши най-критичния си глас ескалираха, когато в деня на най-големия антиправителствен протест 10 декември, Цънцарова се появи в ефир с чаша с надпис “Time to make a real change”.

Случаят не е първи в историята на телевизията. По аналогичен начин в края на 2017 г. от ефир изчезна Анна Цолова. Сред другите критични журналисти, които по един или друг начин през последните години изпаднаха от традиционните медии и останаха в полето на независимите, дигитални формати са Генка Шикерова, Миролюба Бенатова, Мария Черешева, Георги Донков и др. Отстраняването на знакови лица в медиите ощетява публичния диалог не само заради отсъствието на конкретните журналисти, но и със смразяващия си ефект върху свободата на тези, които остават.

От БХК напомнят, че през 2020 г, Цънцарова беше отличена с наградата „Журналист на годината“ в кампанията „Човек на годината“, организирана от БХК за професионално и обективно водените интервюта по време на протестите срещу управляващото мнозинство на ГЕРБ и главния прокурор Иван Гешев през лятото на 2020 г.