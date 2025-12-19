Президентът Радев връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство след Нова година 

Последни новини
De Fakto 19.12.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 135 Прегледа

Президентът Румен Радев

Президентът Румен Радев обяви, че ще връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство след Нова година.

Държавният глава заяви, че по време на консултациите е било изразено общо мнение, че доверието в 51-вото Народно събрание е изчерпано, диалогът между политическите сили е разрушен, а възможността за предсрочни парламентарни избори вече се очертава на хоризонта.

Радев подчерта необходимостта от неотложни действия за възстановяване на доверието в изборния процес, който по думите му е бил тежко компрометиран. Той посочи, че в резултат на манипулации цяла една партия – „Величие“, не е била допусната до полагащото ѝ се представителство в Народното събрание.

Президентът заяви, че очаква политическите сили да спазят ангажиментите си, поети по време на консултациите, и да предприемат нужните законодателни промени за минимизиране на субективния фактор при гласуването и отчитането на резултатите. Като конкретни мерки той посочи въвеждането на 100% машинно гласуване с електронно отчитане и контролно преброяване на разписките.

Румен Радев отправи критики към управляващите, като заяви, че е непочтено да се прехвърля отговорността за провалите в управлението, овладяването на цените, дълговата спирала и социалната защита на хората върху други, включително чрез санкции срещу протестиращи граждани.

Властта, която налагаше насила своите интереси и решения, без да се съобразява с българските граждани, следва да носи своята политическа отговорност докрай – до встъпването на следващото служебно правителство, без да абдикира от своите конституционни задължения“, посочи още президентът.

В навечерието на Рождество Христово Радев призова за отстъпване от политическото ожесточение и връщане към вечните ценности, за да могат гражданите да преживеят пълноценно празниците. Той пожела светли коледни и новогодишни празници.

Президентът Румен Радев се среща с представители на парламентарната група на „Величие“ от 10:00 часа. Срещата е част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството.

С тази консултацията приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство, допълват от „Дондуков“ 2.

 

