В час по конституционно право седмокласници научиха от съдиите Атанас Семов и Красимир Влахов какво е това Конституционен съд

Ученици от ЧОУ „Света София“ гостуваха и разгледаха Конституионния съд, разбраха, че това съд извън системата на съдебната власт

Ученици о Частно основно училище „Света София“ в столицата посетиха Конституционния съд, за да разберат как работи институцията и какво е мястото ѝ в устройството на държавата.

Децата, които вече са имали часове за Търновската конституция, бяха посрещнати от конституционните съдии Красимир Влахов и проф. Атанас Семов.

Облечени в тоги, двамата им показаха голямата заседателна зала, където се провеждат тържествените церемонии по полагане на клетва от новоизбраните съдии и където могат да се провеждат открити заседания.

Учениците бяха въведени от съдиите и в съвещателната зала, където около елипсовидната маса се събира съставът на Съда за своите закрити заседания.

Съдия Влахов и съдия Семов разказаха на учениците най-важното за съдържанието и значението на Конституцията. Обясниха и разликите между КС и редовния съд, така че седмокласниците да знаят, че Съдът се намира извън съдебната система.

Гостите бяха поканени и в кабинета на председателя на съда и разбраха, че именно тук той полага финално своя подпис под актовете на КС, които са окончателни, а решенията му – задължителни за всички държавни органи, юридически лица и граждани.