Янко Арнаудов с хронология на последните 20 дни и извод, че: Слонът в стаята е правосъдието

Пускам кратки хронология и коментар на това, което се случи през моите очи в последните 20 дена;

Хронология на събитията

26.11.2025 – В София се провежда първият голям протест срещу проектобюджета за 2026 г., организиран от ППДБ, към който се присъединяват и представители на бизнеса в лицето на АИКБ. Поводът е бюджет, който увеличава данъчната и осигурителната тежест върху частния сектор, докато предвижда ръст на възнагражденията в публичния сектор и сериозни капиталови разходи в сфери с традиционно висок корупционен риск. Арогантното и откровено просташко поведение на представители на управляващото мнозинство по време на бюджетната комисия и в кулоарите на парламента допълнително повишават напрежението и нажежават обществената реакция. Искането на протеста, формирано от организатора ППДБ, е оттегляне и преразглеждане на бюджета.

01.12.2025 – Борисов казва на Василев “това беше протестът на АИКБ”, Асен му отвръща в стил “Hold my beer”. Следват масови протести в цялата страна, като само в София протестиращите са над 100 000. Правителството оттегля бюджета. ППДБ сменят искането на оставка.

05.12.2025 – ППДБ внася вот на недоверие на кабинета за икономическа политика.

09.12.2025 – Пеевски решава да се простреля в крака, като организира проправителствен контрапротест под наслов “Не на омразата”. Пленени хора са принудени да покажат обич към вожда. Едни кметове си мерят стадионите пред очите на хора, които не искат да са на площада.

10.12.2025 – Провежда се най-масовият протест от десетилетия насам – над 150 000 души в София и още толкова и цялата страна, включително в крепостите на ДПС – Кърджали и Разград. Искането е ясно – оставка на правителството.

11.12.2025 – Правителството подава оставка в последния възможен момент – непосредствено преди гласуване на вота на недоверие.

15.12.2025 – консултации при президента

– ГЕРБ пращат само Деница Сачева, която приканва Радев да си обяви партията.

– От страна на ППДБ се поставят няколко въпроса и предложения:

Асен Василев говори за необходимост от удължителен бюджет;

Божидар Божанов за промени в Изборния кодекс и изцяло машинно гласуване;

Ивайло Мирчев за снемане на охраната на Делян Пеевски от НСО и изваждането му от кабинет 222а;

Атанас Атанасов пък пита Радев дали възнамерява да прави политически проект.

16.12.2025 – Гражданската инициатива „Правосъдие за всеки“ обявява протест за 18.12 срещу Борислав Сарафов, ВСС и овладяването на съдебната власт.

Същия ден привечер Иван Костов в публична лекция посочва, че протестът може да бъде успешен само ако има ясно формулирана цел, и дава примери с предходни протести, които са останали без такава. В моите уши посланието му прозвуча точно като това на Бил Клинтън преди първия му мандат “Икономиката, глупако!” – “Правосъдието, глупако!”

На консултаците при президента същия ден ДПС и ИТН лансират идея за алтернативен машинен вот, който на практика размива самото понятие за машинно гласуване и запазва хартиения вот – или казано другояче “Първо прегръщаме идеята за машинния вот, после леко я размиваме и накрая я саботираме. И пак гласуваме с хартия, защото кому е нужно да си разваляме така добре работещите схеми”.

Единственият косвен коментар за корупция идва от неподаващия оставка вицепремиер от БСП Атанас Зафиров, който най-безцеремонно заявява пред президента, че управлението „не е генерирало нито един корупционен скандал“.

12–17.12.2025 – паралелно в съдебната власт

В този период се случват няколко ключови събития, които остават почти без политически отзвук:

– опит на председателя на СГС и бивш прокурор Руси Алексиев да изземе правомощия на Общото събрание на съда при разпределение на магистрати, така че удобно да може да си наглася състави по дела с интерес;

– Софийски апелативен съд приема, че съдия не е пострадал, въпреки че е бил принуден от член на ВСС да се откаже от конкурс за ръководител на съд, защото „съдът няма право да извършва контрол върху възприетата от прокурора правна квалификация на деянието“ (случаят със съдия Ивайло Йосифов, който Драгомир Кояджиков, се е опитал да принуди да се откаже от конкурса за ръководител на Амд.съд – Русе

– избор на съдия от бившия спец. съд със спорна репутация Антон Урумов за ad hoc прокурор по разследване на главния прокурор, който избор ден по-рано е прогнозиран от страницата “Правна лудост” при наличие на съмнения, че Сарафов си е гарантирал безприкосновеност.

17.12.2025 – вчерашния ден

– Делян Пеевски демонстративно кани медиите в кабинета си в парламента („музей на сглобката“);

– ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН повторно внасят вече оттегления бюджет;

– след мигновена реакция от ППДБ и призив за протест бюджетът е оттеглен с обяснение, че това е било тест. Малко по-късно е приет удължен бюджет;

– ДПС публикува обяснение за бронирания автомобил на Пеевски, че видиш ли той бил на партията, а не на държавата, пък НСО го ползвали безвъмездно по заем за послужване;

– след разговори с „Правосъдие за всеки“, ППДБ включват искането за оставката на Сарафов сред целите на протеста.

акъв е проблемът всъщност

Тази хронология не описва хаос. Описва модел на умишлено предизвикани реакции.

Първо бюджетът беше оттеглен под натиска на протеста и това бе победа. Вчера в рамките на 30 мин отново бе вкаран в парламента и оттеглен. Да си мислим, че това действие е паника, а Пеевски и Борисов са се уплашили от обявения от ППДБ протест, е много наивно. Това е чиста провокация, целяща именно тази реакция – свикване на протест по темата с бюджета.

На някои следващи избори, в една по-спокойна политическа обстановка и при по-малко арогантност, пак ще могат да си приемат уродлив бюджет.

Правителството подаде оставка. НС на БСП също, само Зафиров не се дава. В рамките на този парламент ново няма да има. Това също е победа, ама идва служебен кабинет, а домовата книга е препълнена с техни хора.

Охраната и кабинета на Пеевски, като символи на властта му, вероятно ще бъдат отнети и ще го броим за победа. Но тя не е съществена, защото утре като утихне ситуацията пак ще си ги върне. Може и вход за музея да си поиска.

Машинното гласуване може да бъде въведено и после отменено, както вече сме виждали след 2020, или пък подменено с нещо иновативно и неработещо. И тук победата би била краткотрайна и без дългосрочен ефект.

Вижда се, че всички тези цели, дори да бъдат постигнати, са временни и обратими.

Единственото, което не е обратимо без реална институционална промяна, е състоянието на съдебната власт.

Именно затова тя системно отсъства от политическия разговор – от консултациите при президента, от позициите на системните партии, от опитите за стабилизиране.

Протестът срещу бюджета прерасна в протест срещу арогантността на властта.

Но арогантността е симптом, не причина. Причината е завладяната държава, а тя е такава, защото съдебната власт е загубила независимостта си и не изпълнява основната си функция – да контролира останалите власти.

Прокуратурата е тотално превзета, Инспекторат няма, ВСС изпълнява стриктно нарежданията на политическите лидери и лицето, представящо се за главен прокурор. А съдът, макар и все още да не обсебен напълно, е подложен на същата кадрова обработка, през която мина прокуратурата и почти е клекнал.

Историята от 2013 и 2020 г. показва какво се случва с протести „против“, които не стигат до ясна цел. Те позволяват на статуквото да се възпроизведе по-силно и по-арогантно. Надявам се днешният протест да не поеме по техния път, а по този от 1997 г. чиито конкретни цели са изпълнени – въвеждане на валутен борд, довел до стабилизация на валутата и впоследствие на икономиката, членство в ЕС и НАТО.

Днес тези цели са до голяма степен постигнати – част сме от НАТО и ЕС, икономиката работи, хиперинфлацията, празните щандове и деноминацията на лева са само спомен.

Остава една нерешена задача – правовата държава.

Ако настоящият протест се изчерпи с тактически отстъпки и символни жестове, той ще бъде поредната пропусната възможност. А на мен не ми се иска да чакаме още 5-7 години за нова.

Ако протестът обаче успее да се консолидира около ясна и смислена цел, като възстановяване на независимостта на съдебната власт – тогава има шанс да надгради демократичния процес, вместо отново да се въртим в кръг.

Въпросът на протеста днес не е дали ще го има, а каква е ще е посоката му и може ли да окаже достатъчен натиск върху политическите партии да променят модела на управление към нещо по-добро. Ако не успее, ще получим още от същото.

Статуквото за момента диктува играта, дразни и предизвиква реакции по темите, които отчита като несъществени рискове за съществуването си.

Тук и сега е моментът лидерите на протеста да поемат инициативата и да насочат енергията му към слона в стаята – правосъдието.

(Фейсбук)