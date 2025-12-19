Последни новини
Заради неправилно превалутиране в евро ВАС отмени винетка УИКЕНД

De Fakto 19.12.2025

Върховният административен съд отмени Параграф 1 от Постановление № 20 от 31.03.2025 г. на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа в частта, с която се изменя чл. 24 от Тарифата и се определя цена на винетка УИКЕНД в размер на 5,12 евро.

В останалата обжалваема част Постановлението на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, остава непроменена.

Върховните магистрати приемат, че при превалутирането на таксата за уикенд винетка е извършено неправилно закръгляването на таксата в евро в полза на държавата. Извършено е превалутиране, което според Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ)  трябва да се случи като сумата в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри и пет знака след десетичната запетая, без закръгляне или съкращаване на курса (член 12, ал. 1 ЗВЕРБ).

След получаване на резултата сумата се закръглява само до втория знак след десетичната запетая по математическото правило, описано в чл. 13 от ЗВЕРБ.

Тричленният състав на ВАС констатира, че от всички видове винетки по чл. 24 от Тарифата, неправилно закръгляване има единствено на уикенд винетката. При такса от 10 лв. правилното изчисление е: 10 ÷ 1,95583 = 5,11292 EUR, което се закръглява до 5,11 EUR. Ето защо, обявяване на цена от 5,12 EUR за уикенд винетка означава, че е закръглено неправилно (в полза на събиращия таксата), което е в противоречие с чл. 13, ал. 1 от ЗВЕРБ.

В мотивите съдебният състав сочи, че правилата за закръгляване следва да спазват правилата, въведени с нормативни актове от по-висока степен, какъвто е ЗВЕРБ.

Решението по администартивно дело № 4349/2025 г. подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС в 14-дневен срок.

 

 

