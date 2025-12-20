Прокуратурата ще протестира гаранцията от 5000 лв., наложена от СРС на уволнения директор на 138-о училище

Софийска районна прокуратура ще протестира мярката за неотклонение, наложена от съда на бившия директор на 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“, съобщиха оттам.

Снощи след след 3-часово заседание, Софийският районен съд му наложи парична гаранция от 5 000 лв.

Александър Евтимов беше задържан, след като полицията полицията откри общо 11 камери, които са били поставени в тоалетните на училището от 1 до 3 етаж.

Част от тях са били поставени точно над писоарите, като има и такива, които са наблюдавали цялото помещение. Данните от разследването до момента сочат, че записите от камерите са били насочвани към компютъра в кабинета му, както и към приложение в мобилния му телефон. Евтимов отрича да е знаел за монтираните устройства. Той беше освободен от длъжност.

От съобщение на прокуратурата се разбира, че директорът е привлечен към наказателна отговорност задето „за времето от неустановена дата през 2025 г. до 16.12.2025 г. в училище в ж.к. „Гео Милев“ в гр. София, е държал специално техническо средство, предназначено за събиране на информация – камери за видеонаблюдение“.

Има и второ обвинение за създаване на порнографски материали с непълнолетни.