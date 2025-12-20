Прокуратурата ще протестира гаранцията от 5000 лв., наложена от СРС на уволнения директор на 138-о училище

Софийска районна прокуратура ще протестира мярката за неотклонение, наложена от съда на бившия директор на 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски“, съобщиха оттам.
Снощи след след 3-часово заседание, Софийският районен съд му наложи парична гаранция от 5 000 лв.
Александър Евтимов беше задържан, след като полицията полицията откри общо 11 камери, които са били поставени в тоалетните на училището от 1 до 3 етаж.
Част от тях са били поставени точно над писоарите, като има и такива, които са наблюдавали цялото помещение. Данните от разследването до момента сочат, че записите от камерите са били насочвани към компютъра в кабинета му, както и към приложение в мобилния му телефон. Евтимов отрича да е знаел за монтираните устройства. Той беше освободен от длъжност.
От съобщение на прокуратурата се разбира, че директорът е привлечен към наказателна отговорност задето „за времето от неустановена дата през 2025 г. до 16.12.2025 г. в училище в ж.к. „Гео Милев“ в гр. София, е държал специално техническо средство, предназначено за събиране на информация – камери за видеонаблюдение“.
Има и второ обвинение за създаване на порнографски материали с непълнолетни.
Мярката на Евтимов бе гледана при закрити врата, а самият той влезе и излезе от съдебна зала през вътрешен вход.
„Съдът прие, че е налице обосновано предположение за престъплението за държане на устройства за негласно събиране на информация, но не и за другото обвинение, което е за съставяне и изготвяне на порнографски материали“, каза адвокатът на обвиняемия Константин Костадинов. По думите му клиентът му няма опасност да се укрие.
След като оспорването, мярката на директора Евтимов ще се гледа на 30 декември в Софийски градски съд.
На 17 декември от Министерството на образованието и науката (МОН) съобщиха, че директорът е освободен от длъжност. Спрямо него е в ход разследване за деяние с висока обществена значимост, информираха тогава от пресцентъра на МОН.
В същия ден, на влизане в сградата на Софийския районен съд,директорът Александър Евтимов отрече да е слагал камерите в училището. „Аз не съм слагал камерите“, заяви тогава той пред журналисти.
„Ние сме в някакъв ступор всички, които малко или много сме били свързани с това училище. Искрено се надявам колегата просто да си е мислел едно, а да е направил трето, защото ако целенасочено са сложени камерите, това е брутално вече“, заяви пред БНР Иван Стоянов, бивш директор на училището.