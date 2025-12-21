От седмицата: КС на България стартира официалния сайт на Балканския конституционен форум

Последни новини
Интернет порталът е достъпен на адрес balkanforum.eu

 

Конституционният съд на България стартира официалния сайт на Балканския конституционен форум.

Интернет страницата е достъпна на адрес https://balkanforum.eu/.

Тя събира на едно място актуална информация за регионалната организация, създадена по инициатива на българския конституционен съд през 2023 г. в София.

Възможност за бърз достъп до новата платформа има и през сайта на Конституционния съд от меню Balkan Constitutional Courts Forum.

На официалната страница на Балканския конституционен форум са достъпни подробности за историята, мисията и визията на организацията, както и за членовете ѝ – Албания, България, Косово, Черна гора, Северна Македония и Турция. Активни връзки препращат и към официалните сайтове на конституционните юрисдикции.

Информация за годишните срещи, които се провеждат в рамките на форума, както и за семинари и кръгли маси са част от активното съдържание на интернет портала. В него се поддържа снимков и видеоархив от събитията, а в секция „News &amp; Upcoming events“ – актуална пресинформация.

Сред целите на Балканския конституционен форум е да поддържа ценностите на   конституционализма, да укрепи независимостта на съдебната система и да допринесе за развитието на демократичните институции в Балканския регион.
Мисия на организацията е изграждането на мостове между конституционните съдилища в Югоизточна Европа и техните партньори в Европейския съюз.

