Пуснаха под гаранция от 100 000 лв. собственика на АГ болница „Селена“ Николай Йорданов, обвинен в кражба на 3,2 млн.

Пловдивският районен съд пусна на свобода собственика на АГ болница „Селена“ Николай Йорданов срещу парична гаранция от 100 000 лева. Йорданов е обвинен за кражбата на над 3 276 000 лева от касата на бившия управител на болницата д-р Ангел Ставрев.

Йорданов беше задържан за 72 часа по обвинение, че е взел над 3,2 млн. лева под формата на различна валута от касата в кабинета на бившия управител на лечебното заведение д-р Ангел Ставрев и ги е внесъл по банкови сметки на болницата и на трето лице.

Йорданов е бил в близки приятелски отношения с лекаря и бивш собственик на здравното заведение д-р Ангел Ставрев, чиито пари е откраднал, съобщиха на брифинг от прокуратурата. От държавното обвинение поискаха мярка „задържане под стража“.

По информация на прокуратурата на 8 декември Йорданов е влязъл в личния кабинет на д-р Ставрев в болницата, поставил охрана пред него и отворил личната му каса. Комисия в състав тримата счетоводители консултанти изброяват 1,8 млн. лева, които са равностойни на наличните суми в три вида валута – лева, евро и швейцарски франкове. Дни преди кражбата Йорданов извършва промени и премахва управителите на две от трите дружества, които осъществяват дейността си в болницата. Според показанията и документи на д-р Ставрев в касата е имало 3,27 млн. лева в различни валути, които били негови лични средства.

Самият Николай Йорданов е представил пред разследващите своя версия, която тепърва ще се проверява. Според единия от адвокатите на Ставрев – Йордан Давчев, Николай Йорданов е констатирал, че има големи злоупотреби, защото са му подавали сигнали и той е решил да провери. Затова е сменил управителите на трите дружества в лечебното заведение, за да направи инвентаризация и да провери дали слуховете отговарят на истината. По думите му в касата е имало ордери за изплащане на суми за заплати по 350 000 лева на месец, на ръка.

В съдебната зала адвокатът на Йорданов посочи, че се води битка за овладяване на болница „Селена“ от д-р Ангел Ставрев и негови приближени. Юристът добави, че Йорданов е подал сигнал в полицията за неправомерно изплащани суми на определени лица – по 100 000, 200 000, 300 000 лева. Адвокат Давчев добави, че няма документ, който да доказва, че касата в кабинета на д-р Ставрев е негова. Затова тя е собственост на дружеството до доказване на противното.

Другият адвокат Светлана Паскалева козваи, че фирмата на Йорданов притежава 100% от дяловете в болницата и тя е негова собственост. Тя посочи, че ревизията е започнала, но не е стигнала до никъде, тъй като д-р Ставрев е уведомило Икономическа полиция. Според нея престъпление не е извършено. Тя нарече обвинението на прокуратурата литературно.

Пред съда пък Николай Йорданов подчерта, че има касови ордери, които доказват движението на пари между касата в кабинета на д-р Ставрев и тази при счетоводството. По думите му всички тези доказателства са предоставени на Главна дирекция „Национална полиция“.

Според прокурора по делото Пламен Пантов има реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако бъде пуснат на свобода. Обвинителят добави, че Йорданов би могъл да въздейства на служителите в болницата или да укрие доказателства. Затова прокурорът настоя той да бъде оставен в ареста.

Излизайки от залата Йорданов заяви пред журналисти, че болница „Селена“ е негова собственост и се опитват незаконно да му я откраднат. „С каквито и средства да ме мачкат – няма да стане“, казва той.

Определението на съда подлежи на обжалване и протест в тридневен срок пред Окръжен съд – Пловдив.