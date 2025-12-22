Последни новини
Адв. Златка Стефанова: Докато гледам едно журналистическо разследване, започвам да мисля как да защитя журналиста

De Fakto 22.12.2025 Законът, Избрано Напишете коментар 349 Прегледа

Лоша работа на съдебната система означава победен народ

Случаят с Мария Цънцарова има  смразяващият ефект

Адв. Златка Стефанова

Свободата на словото, SLAPP делата и връзката между съдебната система и гражданските протести, коментира в „Мрежата“ по програма „Христо Ботев“ на БНР адвокат Златка Стефанова.

„Докато гледам, слушам или чета журналистическо разследване, аз веднага започвам да мисля как да защитя журналиста, който го е правил.“

Защо журналистите все още имат нужда от защита

Адвокат Стефанова обяснява, че е казала тези думи, когато е връчвала наградата на Венелина Попова от „За истината“, отличена от фондация „Антикорупционен фонд“ за разследванията ѝ за замърсяването в Стара Загора и Гълъбово.

Адвокат Стефанова подчертава, че свободата на словото има два аспекта: свободата да се разпространява информация и свободата обществото да я получава. И че тази свобода не е абсолютна – тя може да бъде ограничавана, особено когато се съпоставя с правото на личен живот или националната сигурност.

Къде минава границата между критика, обида и клевета

„Границата е при обидата и клеветата. Срещу журналисти се водят предимно дела за обиди и клевети – наказателни или граждански за непозволено увреждане.“

Адвокат Стефанова дава примери: Делото срещу Борис Митов и „Медиапул“, заведено от съдия Светлин Михайлов. Делото срещу Росен Босев от „Капитал“. Делото на „Лев Инс“ срещу „Медиапул“. „Те са цитирали публична информация. Това дело отговаря на характеристиките на SLAPP дело – дело „шамар“. Целта е да бъдат запорирани сметки, да бъдат уплашени журналистите.“

Какво казва Страсбург за журналистическата работа

„Съдът в Страсбург първо разглежда дали темата е обществено значима. После разглежда източника на информация – дали е официален. След това – дали материалът е допринесъл за обществен дебат.“

Тя подчертава, че Страсбург признава правото на журналистите да използват по-остър, публицистичен език: „На журналистите се признава възможността да говорят по-остро, по-саркастично, за да привличат внимание. Навремето един журналист беше оправдан за това, че беше нарекъл Беров „патрон на разграбването на България“. Това е символно, остро казано.

Какво представляват SLAPP делата

„SLAPP делата се завеждат не за да се защити право, а за да се създаде страх и да се омаломощят финансово журналистът или медията. Целта е да бъдат запорирани сметки, да бъдат блокирани, да не могат да работят.“

Адвокат Стефанова обяснява, че европейската директива за SLAPP ще важи само за трансгранични случаи. За България е нужна национална защита. Една от обсъжданите идеи е въвеждане на обезпечение от ищеца: „Ако се заведе дело за 1 милион, ищецът да трябва да внесе 1 милион по сметка на съда. Това би спряло финансово силните да злоупотребяват.“

Разследващата журналистика и обществената значимост

„Когато журналист разследва обществено значим въпрос, защитата му е много по-силна. Ако е използвал различни източници, проверил е достоверността, дори да бъде изнесена невярна информация, журналистът не следва да носи отговорност.“

Тя припомня принципа на Страсбург: „Новината е бързо разваляща се стока.“

Разбира ли обществото връзката между съдебната система и корупцията

В контекста на протестите адвокат Стефанова казва:

Мисля, че все повече разбират. Темата е сложна, абстрактна, но когато човек лично стигне до този проблем, било за него, за семейството му, се ужасява от ситуацията в съдебната система.

Тя добавя: „Лоша работа на съдебната система означава победен народ, защото тя дава възможност на тези, които го крадат, да го крадат безнаказано.“

Случаят с Мария Цънцарова и смразяващият ефект

По повод непотвърдената информация, към момента на интервюто, за промени в работата на журналистката Мария Цънцарова в bTV, адвокат Стефанова казва:

„Много е притеснително. Това е знак към другите журналисти, които задават въпроси. Страсбург го нарича „смразяващ ефект“.

Има ли надежда

„Песимизмът ни притиска, но без зрънце оптимизъм няма как да продължим. Ходенето на протести също е оптимизъм – показва нетърпимост. Аз съм умерен оптимист.“

Съпротивата отвътре: съдии, които не отстъпват

Адвокат Стефанова разказва за събранието в Софийския градски съд:

„Председателят поиска да му бъде възложено правомощие, което принадлежи на общото събрание на съдиите. Но общото събрание не отстъпи. Това е знак, че там има достойни съдии.“

Тя обяснява защо подобно искане е опасно: „Това би позволило да се местят съдии – неудобните да бъдат преместени, удобните да бъдат сложени там, където се гледат дела, важни за властта.“

И завършва: „Съпротивата на съдиите отвътре е много важна, а нашата подкрепа като адвокати, като журналисти е защита на гражданското общество.“

Източник БНР

