Мария Цънцарова: Срещу името ми трябва да добавим „свалена от ефир“. БТВ: Наруши редакционни политики и принципи (допълнена)

Дългогодишният журналист на медията Стоян Георгиев обяви, че напуска БТВ в подкрепа на Цънцарова.

Мария Цънцарова потвърди, че е „свалена от ефир“, обяви самата тя с пост във Фейсбук. Доскорошен водещ на сутрешния блок на една от най-големите телевизии в страната БТВ заяви , че неофициалната до момента информация за отстраняването ѝ е вярна.

Днес, понеделник, тя не се появи като водещ на предаването „Тази сутрин“ в понеделник, 22 декември. То започна и без другия титулярен водещ Златимир Йочев.

Предаването беше открито от новинаря Росен Цветков, който обяви че в следващите две седмици той и репортерът Гергана Венкова ще се редуват да водят блока.

„Водещият Златимир Йочев е в коледен отпуск, планиран отдавна“, прочете Росен Цветков. Каква е причината Мария Цънцарова също да не е в ефир не беше съобщено. По-късно на сайта на bTV беше публикувана информация за акцентите в „Тази сутрин“ в празничните дни. В нея е посочено, че Цветков ще води предаването до 29 декември, а Гергана Венкова ще застъпи след него до 2 януари 2026 г. Имената на Златимир Йочев и Мария Цънцарова не бяха споменати в съобщението.

Малко по-късно Мария Цънцарова за първи път коментира ситуацията в профила си във „Фейсбук“:

„Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: „Ще се видим в понеделник“. Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана. След това първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: „Мария е свалена от сутрешния блок“.

Винаги съм се старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа – всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим „свалена от ефир“.

За несбъднатото коледното чудо

По повод „финото“ свалянето от екран на Цънцарова, журналистката от „Капитал“ Полина Паунова описа във „Фейсбук“ следната хипотетична случка в bTV. „Днес в сутрешния блок трябвало да се случи „коледно чудо“ – фризьорка и гримьорка да преобразят една от чистачките на телевизията. Но в петък, след отстраняването на Цънцарова, фризьорката и гримьорката съобщили, че са солидарни с водещата и няма да участват в сутрешния блок. Настанал смут как да кажат на чистачката. Но тя се обадила, че е солидарна с Мария и не желае да се случи коледното чудо.

Това е хубава коледна история, всъщност. Намерили са се трима души, които със своите лични постъпки да подкрепят свободата на словото. Впрочем, тая история е и доста разобличаваща: гримьорката, фризьорката и чистачката в bTV са по-загрижени и по-солидарни отколкото пълнежа на нюзрума„, заключава Паунова.

Време е за истинска промяна

Скоро след това Стоян Георгиев от БТВ обяви, че напуска телевизията в подкрепа на Мария Цънцарова.

Той написа във Фейсбек, че е: Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ, а преди малко я входирах. След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път. Наскоро завърших курс за електически инсталции и вече съм сертифифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електротехник. Това, в което вярвам е почтеността, без значение каква професия имаш. Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепата си към Maria Tsantsarova, защото тя има цялото ми уважение като професионалист и човек.

Официално БТВ се разделя Цънцарова

По-късно bTV Media Group разпространи официална позиция, с която излага своята гледна точка по случая с журналистката, за да „бъдат разсеяни „неверни твърдения и спекулации в общественото пространство“.

От bTV посочват, че през последните месеци Цънцарова многократно е нарушила редакционни политики и принципи, сред които изразяване на политически предпочитания в ефир и демонстративни символи, асоциирани с текуща политическа кампания. Медията подчертава, че лицата на водещи формати носят особена отговорност за безпристрастност и балансираност.