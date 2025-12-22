По искане на опозицията Конституционният съд образува дело за отхвърления референдума за еврото

Делото е по искане на 51 депутати от „Възраждане“, МЕЧ и „Величие“ е образувано днес, а за докладчик е определен съдия Атанас Семов, съобщи пресцентърът на Конституционния съд.

Очаква се съдъд да обсъди дали решението на Народното събрание да отхвърли искането на президента Румен Радев за провеждане на референдум за еврото противоречи на основния закон.

Kонституционният съд образува дело по искане на 51 депутати за установяване на противоконституционност във връзка с отхвърлянето на предложението на президента за референдум за еврото.

На 3 декември със 135 гласа „против“ (ГЕРБ, ПП-ДБ, „ДПС – Ново начало“, БСП) парламентът отхвърли искането за референдума.

„В настоящият случай водещата комисия не е внесла за разглеждане в пленарно заседание, проведено на 03.12.2025г проект за решение, с което приема или отхвърля предложението на Президента, за което бе обявено, че ще бъде обнародвано в Държавен вестник. Липсва мотивиран проект за решение и видно от стенограмата на проведеното обсъждане, такъв не е бил дискутиран. И мотиви не са били разисквани, или посочвани в гласуваното и понастоящем атакувано Решение ,за невземане на решение“, което е нарушение начл.13, ал.8 ЗПУГДВМС, в който е записано „мотивирано отхвърля предложението“, твърдят депутатите.

Причината за липсата на мотиви в Решението на Народното събрание е, че предложението за произвеждане на национален Референдум е законосъобразно и не са налице негови пороци, които биха могли да послужат като мотиви за неговото отхвърляне, което е сторено единствено по политически причини с оглед недопускане на произнасяне от страна на българските граждани по този важен

въпрос, казват още от опозицията.

Президентът Радев предложи референдума още на 9 май с въпроса: „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“.

Искането му стигна до парламента, след като най-напред председателят му Наталия Киселова отказа да го подложи на гласуване, а на 18 ноември КС се произнесе, че тя не е имала правомощия да връща предложението на държавния глава.