Апелативният съд във Велико Търново остави под домашен арест нач. на 5-то РПУ Пламен Максимов и пусна от ареста Росен Кръстев – Стъкларя

De Fakto 23.12.2025 Законът Напишете коментар 257 Прегледа

Снимка БНР

Началникът на софийското 5-то Районно полицейско управление Пламен Максимов остава под домашен арест.

Това реши Апелативният съд във Велико Търново.

Мярката беше наложена от Окръжен съд Ловеч, но решение беше обжалвано от прокуратурата.

Максимов е обвинен, че е участвал в организирана престъпна група за палежи, рекет и наркоразпространение, действала в София и Ловеч.

Обвиненията са скалъпени, твърди  Мартин Кантарев, адвокат на Максимов:

„Няма никакви доказателства спрямо него„, каза защитникът.

Тезата на прокуратурата е друга:

„Освен доказателства за участие в организирана престъпна група, срещу Пламен Максимов има доказателства и за така нареченото лично укривателство, т.е. че е спомогнал единият от извършителите на палежа в Ловеч да избегне наказателна отговорност“.

Според представените доказателства тази вечер на въпросната дата, когато извършено личното укривателство, Максимов е бил в отпуск и на семейна почивка в Тайланд.

По-рано след близо 7 часа заседание Апелативният съд във Велико Търново пусна под домашен арест Росен Кръстев – Стъкларя, съобразявайки се основно с влошеното му здравословно състояние. Свидетелски показания на наркомани и наркопласьори и на трима анонимни свидетели не са достатъчни за организирана престъпна група, посочиха в пледоариите си адвокатите.

Юлиян Таков, един от адвокатите на Стъкларя, каза:  „Нито един от свидетелите не е възприел лично Росен Кръстев да извършва каквато и да е дейност, но най-важното е, че се коментират и се базират обвиненията на прокуратурата на преразкази и на сведения по слух, което е недопустимо“.

В момента продължава гледането на мярката и на втория полицейски служител, който също е сред обвиняемите.

Апелативният съд трябва да реши дали промени мерките и на останалите двама задържани по случая, като това се очаква да стане късно през нощта.

About De Fakto

